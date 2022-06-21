21 июня в Баку пройдет бизнес-конференция SAP NOW Baku

21 июня в Баку в JW Marriott Absheron Baku пройдет бизнес-форум SAP NOW Baku, который соберет руководителей крупнейших компаний, представителей государственных структур, ведущих экспертов в IТ, HR и аналитике. Организатором форума выступает компания SAP — мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуется более 440 000 клиентов в 180 странах по всему миру.

С утра пройдут бизнес-завтраки для различных индустрий — банковской, транспортной, коммерческих (CPG, Trade, Retail) и нефтегазовой с реальными кейсами цифровой трансформации от Ipak Yuli Bank, TRACECA, AKFA Group и Турецких железных дорог. А качестве специального гостя выступит представитель Казахстанских железных дорог. Также пройдет пленарная сессия, которая соберет экспертов, новаторов и стратегов по антикризисной теме и возможностей роста в турбулентное время.

Откроет мероприятие выступление управляющего директора SAP CEE Тома Киндерманса, а продолжит его управляющий директор SAP Азербайджан Светлана Янкина, которая поделится планами компании и подходами к цифровой трансформации в условиях неопределенности. Озгюр Какмаджи, директор по цифровой трансформации Veyseloglu Group of Companies, поделится подробностями проекта по масштабной цифровой трансформации всех процессов группы на базе инновационной платформы SAP S/4HANA. Продолжит выступление экспертов Люк Джонс, директор направления HR-сервисов TerraLinkGlobal, который работает на территории СНГ уже 25 лет и помнит то время, когда для поиска специалистов надо было брать телефонную трубку и звонить. Он поделится своим многолетним опытом и даст рекомендации по эффективному подбору персонала.

Сергей Худовеков, старший партнер Paper Planes Consulting Agency, утверждает, что клиентоцентричная революция уже состоялась. Однако, несмотря важность клиентоцентричности, проекты в этом направлении все еще проседают. Эксперт поделится опытом, как компаниям успешно развивать клиентский сервис. Фарах Маммадли из Deloitte Azerbaijan поделится основными принципами устойчивого развития (ESG) и их влияния на бизнес. Также в рамках мероприятия выступит представитель компании Lenovo Расим Бахши, который расскажет о том, как оптимизировать развертывание решений SAP на базе Lenovo и повысить эффективность критически важных бизнес-процессов на примере ведущего производителя ряда самых известный в мире табачных брендов — компании Tabatera.

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