Завершена интеграция облачной цифровой подписи нового поколения SİMA, разработанной ООО AzInTelecom, функционирующей в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, в Единую систему доступа ASAN Login. Теперь государственные услуги, предоставляемые через Единую систему доступа ASAN Login, управляемую Центром развития электронного правительства Государственного агентства по услугам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, станут более доступны для граждан.

Граждане Азербайджане могут войти в ASAN Login через SİMA (https://asanlogin.my.gov.az/auth) и получить доступ к 80 интегрированным в систему порталам. В настоящее время продолжается процесс интеграции возможности подписания электронных документов с помощью SİMA для услуг, предоставляемых через эти порталы.

Чтобы получить подпись, работающую с мобильным приложением, достаточно скачать приложение SİMA на мобильное устройство и один раз пройти регистрацию. Ожидается, что подпись, расширяющая доступ к цифровым услугам, ускорит бизнес-процессы в нашей стране.

Более подробную информацию о SİMA — цифровой подписи можно получить на официальном сайте компании или обратившись в колл-центр 157.