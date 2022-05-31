Xiaomi TV F2: недорогие 4К-телевизоры со встроенной поддержкой Amazon Fire TV

Компания Xiaomi представила в Европе линейку недорогих телевизоров F2. В серию вошли три модели – с экранами диагональю 43, 50 и 55 дюймов.

Телевизоры оснащены экранами с разрешением 4К, поддержкой технологии MEMC и 90% охватом цветового пространства DCI-P3. В основе аппаратной платформы Xiaomi TV F2 лежит процессор MediaTek MT9020 с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, емкость встроенной флеш-памяти – 16 Gb.

Отмечается, что главной особенностью Xiaomi TV F2 является встроенная поддержка Amazon Fire TV. Разумеется, обеспечивается доступ и к Amazon Prime Video, и к фирменному голосовому помощнику Alexa.

Новинки получили аудиоподсистему с двумя громкоговорителями суммарной мощностью 24 Вт, а также поддержкой Dolby Audio и DTS-HD. Есть адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, четыре порта HDMI и один разъем RJ-45.

Цены на Xiaomi TV F2 в Европе: 43-дюймовая модель – 400 евро, 50-дюймовая – 450 евро, 55-дюймовая – 500 евро.