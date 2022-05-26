Компания Xiaomi представила свое первое лазерное МФУ под названием Xiaomi K200, которое обладает рядом полезных возможностей. Устройство получило встроенный модуль NFC, поддерживающий операции в одно касание, а также беспроводной доступ к принтеру через приложение Mijia или Mi Printing.

МФУ предлагает функции печати, фотокопирования и сканирования. С помощью приложения Xiaomi Print Web Edition можно печатать различные документы, не устанавливая драйвера на ПК с Windows: пользователю достаточно просто переместить документ на панель программы Print Web. Устройство совместимо с различными устройствами на базе Android, iOS или Mac OS.

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В новинке используется высококачественный тонер, который позволяет получать отличные материалы. Удобная конструкция позволяет легко заменять картридж с тонером одним движением. Оригинальный тонер в Xiaomi K200 способен печатать до 4 тыс. страниц, а тонер-картридж поддерживает до 8 тыс. страниц печати или копирования.

Xiaomi K200 уже можно приобрести в Китае по цене 225 долларов.