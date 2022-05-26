26.05.2022

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Xiaomi представила свое первое лазерное МФУ

Xiaomi K200

Компания Xiaomi представила свое первое лазерное МФУ под названием Xiaomi K200, которое обладает рядом полезных возможностей. Устройство получило встроенный модуль NFC, поддерживающий операции в одно касание, а также беспроводной доступ к принтеру через приложение Mijia или Mi Printing.

МФУ предлагает функции печати, фотокопирования и сканирования. С помощью приложения Xiaomi Print Web Edition можно печатать различные документы, не устанавливая драйвера на ПК с Windows: пользователю достаточно просто переместить документ на панель программы Print Web. Устройство совместимо с различными устройствами на базе Android, iOS или Mac OS.

В новинке используется высококачественный тонер, который позволяет получать отличные материалы. Удобная конструкция позволяет легко заменять картридж с тонером одним движением. Оригинальный тонер в Xiaomi K200 способен печатать до 4 тыс. страниц, а тонер-картридж поддерживает до 8 тыс. страниц печати или копирования.

Xiaomi K200 уже можно приобрести в Китае по цене 225 долларов.

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