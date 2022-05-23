Xiaomi и Leica объявили о долгосрочном стратегическом сотрудничестве

Китайская компании Xiaomi и немецкий производитель камер и объективов Leica Camera объявили о «долгосрочном стратегическом партнерстве».

«Xiaomi фокусируется на создании наилучшего пользовательского опыта и всегда надеялась максимально использовать возможности мобильной фотографии. Xiaomi и Leica разделяют стремления и идеи друг друга. Это сотрудничество даст мощный толчок стратегии Xiaomi в области обработки изображений», — сказал Лэй Цзюнь, глава Xiaomi.

Первый флагманский смартфон с брендингом Leica будет официально представлен в июле этого года. Сообщается, что смартфон наглядно покажет новаторский подход обеих компаний, предложив «исключительное качество съемки, классическую эстетику Leica и неограниченное творчество». Предполагается, что речь о Xiaomi 12 Ultra.

Отметим, что Leica Camera уже сотрудничает с компаниями Sharp и Huawei.