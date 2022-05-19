Windows 11 и новые решения для успешной работы бизнеса

Гибкий подход к организации работы, включающий в том числе удаленную работу, начал развиваться, как только доступ к интернету стал повсеместным. Но плавное развитие резко ускорилось два года назад, когда пандемия подтолкнула компании во всем мире массово переводить сотрудников на работу вне традиционных рабочих мест. Сейчас, в 2022 году, часть компаний возвращается к прежнему офисному образу жизни, а у других закрепляется гибридный формат. Этот подход, который подразумевает возможность сотрудников время от времени работать удаленно, значительно повлиял на требования к ключевому рабочему инструменту – компьютеру. Какие возможности современных устройств помогут отвечать этим требованиям и насколько они актуальны для традиционных рабочих мест?

Безопасность на первом месте

Обеспечение защиты доступа и данных было ключевой задачей ИТ-служб при переводе сотрудников на удалённую работу. Безопасный вход и многофакторная аутентификация стали одними из наиболее востребованных решений. Современные компьютеры с операционной системой Windows поддерживают платформу Windows Hello – современную альтернативу паролям, благодаря которой вход в систему и приложения стал более защищенным. Например, в Windows 11 процесс входа с помощью Windows Hello стал на 30% быстрее, а современные устройства со сканером отпечатков пальцев и разблокировкой по лицу делают его значительно удобнее. Безопасность рабочих файлов в Windows может быть многоплановой – от защиты файлов в облаке до управления правами доступа и шифрования данных на диске.

В начале 2022 года были анонсированы первые компьютеры с Microsoft Pluton – чипом безопасности, встроенным непосредственно в центральный процессор. Microsoft Pluton – новое поколение аппаратных решений защиты, помогающее отвечать на киберугрозы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

Благодаря современным аппаратным компонентам, таким как TPM, ИТ-администраторы могут включить полные возможности шифрования BitLocker. Наряду с TPM свой вклад в безопасность современных компьютеров вносят и UEFI Secure Boot, поддержка VBS, HVCI и других технологий, доступных на современных компьютерах с Windows 11 Pro. В целом, благодаря комплексному подходу «от чипа до облака» устройства с лицензионной версией Windows 11 Pro предлагают больше возможностей защиты, чем компьютеры с Windows предыдущих поколений. А поддержка подхода Zero Trust делает их подходящими для любых сценариев работы.

В апреле 2022 года Microsoft анонсировала появление в Windows 11 новых встроенных средств защиты, в том числе Microsoft Defender SmartScreen для обнаружения фишинга и технологию Smart App Control, которая, опираясь на цифровую подпись и обучаемый искусственный интеллект, поможет в блокировке вредоносных приложений.

Управление новыми компьютерами с помощью знакомых инструментов

Удаленная и гибридная работа поставили перед ИТ-службами новые задачи по централизованному управлению компьютерами. В условиях, когда нагрузка на ИТ-специалистов повышена, важно понимать, что для управления ПК с Windows 11 могут применяться те же инструменты, что и для устройств с Windows 10. Среди них получивший новые возможности Windows Autopilot. Этот набор технологий делает подготовку компьютеров к работе значительно более простой и менее затратной. Например, с ним новое устройство с Windows 11 Pro может быть передано сотруднику нераспакованным, а вся настройка и установка программ выполняется автоматически после включения устройства и его подключения к интернету. Это сокращает и логистические затраты (особенно для сотрудников, работающих вне офиса) и значительно экономит время ИТ-служб.

Эффективная онлайн-коммуникация

Онлайн-встречи и собрания – обычная часть рабочего дня для многих из нас. Такие средства командной работы, как Microsoft Teams, получили за время пандемии десятки важных улучшений и стали для миллионов людей по всему миру основным способом связи с коллегами и клиентами. Windows 11 предоставляет для этих пользователей новые возможности. Например, на Панели задач можно управлять микрофоном – так проще включаться в общение, когда потребуется, и быть уверенным, что микрофон отключен, когда это не нужно. А чтобы показать коллегам на собрании окно выбранной программы, достаточно поднести к нему курсор на Панели задач.

Microsoft продолжает работу над совершенствованием Microsoft Teams. В апреле 2022 компания анонсировала функции, которые вместе с возможностями современных компьютеров повысят качество звука (в том числе благодаря интеллектуальному шумоподавлению) и изображения (включая кадрирование и улучшенное размытие фона) во время видеозвонков.

Продуктивная работа из любого места

Многие исследования показали, что удаленная работа увеличивает нагрузку на сотрудников. Тем важнее для них могут быть десятки улучшений Windows 11, нацеленных на повышение продуктивности и концентрации на работе.

Например, благодаря функциям Snap Layouts, Snap Groups и обновленным Виртуальным рабочим столам стало значительно проще использовать несколько приложений одновременно. Эта функция работает и с внешними мониторами – Windows 11 может запоминать расположение окон на них и возвращать их при повторном подключении. Получить быстрый доступ к спискам задач, встречам в календаре, курсам валют и другим новостям стало возможным с помощью Виджетов, а функция Сеансы продуктивной работы поможет эффективнее планировать рабочее время.

Современные компьютеры с Windows могут предоставить новые возможности взаимодействия с помощью голосового ввода, сенсорного экрана и цифрового пера, делая их универсальными рабочими инструментами где бы вы ни находились.

Лицензионное ПО – основа безопасности

Windows 11 построена на фундаменте Windows 10 и предлагает новые и улучшенные функции безопасности, управляемости и продуктивности, востребованные при гибком подходе к работе. Локальные и международные производители компьютеров предлагают современные устройства с Windows 11 Pro как для работы в офисе, так и для сотрудников, работающих удаленно или гибридно. Приобретая устройства и лицензии у проверенных поставщиков, имеющих соглашения с официальными дистрибьюторами, можно получить подлинные версии ПО с необходимой поддержкой. Лицензионные версии гарантировано не содержат вредоносного кода и обеспечены обновлениями, которые повышают их защищенность. Благодаря обновлениям безопасности и функций Windows 11 продолжает развиваться, чтобы и дальше предоставлять платформу, отвечающую требованиям современного бизнеса.