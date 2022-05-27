WhatsApp работает над сохранением исчезающих сообщений

В WhatsApp функция «Исчезающие сообщения» доступна с 2020 года, что позволяет вести чаты, в которых сообщения автоматически исчезают через установленный срок — 24 часа, 7 дней или 90 дней после отправки.

Разработчики мессенджера начали тестирование возможности предотвратить исчезновение некоторых из этих сообщений, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo. Функция позволяет сохранять избранные сообщения из чатов с активированным режимом «Исчезающие сообщения». Это может быть полезно, если кто-то отправил важную информацию, которую стоит сохранить.

Планируется внедрить в раздел контактной информации пункт «Сохраненные сообщения». Нажав на него, пользователи смогут увидеть сохраненные сообщения чата, в том числе и исчезающие.

Когда новая функция станет доступна в стабильных версиях WhatsApp, пока не известно.