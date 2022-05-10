Western Digital представил жесткие диски объемом 22 и 26 Tb

Компания Western Digital представила жесткие диски объемом 22 и 26 Tb — первые накопители, построенные из 10 пластин. Добиться такого показателя вендору удалось за счет использования фирменной технологии OptiNAND, обеспечивающей высокую производительность операций случайной записи с крупными блоками.

Жесткие диски объемом 22 Tb представлены как в серии Ultrastar (модель DC HC570) для серверов и центров обработки данных, так и в сериях Red Pro, Purple Pro и Gold для NAS, систем видеонаблюдения и высоконагруженных систем корпоративного класса соответственно. Все HDD состоят из пластин объемом по 2,2 Tb.

Накопитель объемом 26 Tb представлен только одной моделью — серверной Ultrastar DC HC670. Здесь используются пластины по 2,6 Tb. Накопитель ориентирован в первую очередь на крупных облачных провайдеров.

Western Digital не раскрыл всех технических характеристик новинок. Ожидается, что новые накопители станут широко доступы уже летом этого года.