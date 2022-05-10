Western Digital представил игровые NVMe SSD

Компания Western Digital представила два новых игровых твердотельных накопителя — WD_Black SN850X NVMe формата M.2 и внешний накопитель — WD_Black P40 Game Drive с интерфейсом USB 3.2 Gen 2×2 и RGB-подсветкой. Пока что компания не указывает полные технические характеристики представленных SSD.

Для WD_Black SN850X заявляются скорости последовательного чтения и записи до 7300 и 5100 Мбайт/с соответственно. Новинка оснащена интерфейсом PCIe 4.0 и предлагается в объемах на 1, 2 и 4 Tb. Поставляться накопители будут как с алюминиевыми радиаторами, так и с тонкими графеновыми. Опционально модели на 1 и 2 Tb будут оснащаться радиатором с RGB-подсветкой. Все модели совместимы не только с ПК, но и игровыми приставками PlayStation 5.

Цена накопителей WD_Black SN850X начинается от 190 долларов. В продажу поступят в июле.

Внешний твердотельный накопитель WD_Black P40 Game Drive SSD предлагает скорость чтения до 2000 Мбайт/с. Он будет поставляться в версиях на 500 Gb, 1 и 2 Tb. Накопители оснащены RGB-подсветкой, управляемой с помощью фирменного программного обеспечения WD_BLACK Dashboard (только для Windows).

Цена составит от 120 долларов. В продаже появятся летом.