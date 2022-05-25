WandaFi — пример того, как бесплатный Wi-Fi может принести реальную пользу вашему бизнесу

Более 50% клиентов остаются дольше в местах, где предоставляется бесплатный гостевой Wi-Fi. Кроме того, по данным Cisco, 96% потребителей предпочитает делать покупки в магазинах, где есть бесплатный Wi-Fi, и они с большей вероятностью сюда вернутся. А исследования Oracle в этой сфере доказали, что почти 60% покупателей действительно нуждаются в Wi-Fi в магазинах, и они не против делиться своими данными, чтобы получить доступ к Сети. Компании же могут использовать эти данные для своих целевых маркетинговых акций. И столь инновационный способ для традиционных предприятий повысить лояльность клиентов за счет использования локального гостевого Wi-Fi с целью показа узконаправленной рекламы, отправки электронных писем и SMS, а также автоматизации прочих коммуникаций с клиентами приносит пользу всем участникам процесса. Proximity Marketing Revolution — так характеризуют платформу Wi-Fi маркетинга WandaFi (https://wandafi.com) в компании R.I.S.K., о которой мы сегодня и расскажем.

— Как появилась и как развивалась платформа WandaFi?

— Идея создания подобной платформы начала формироваться в 2014 году с момента распространения точек доступа, предлагающих бесплатное подключение к сети Wi-Fi. Именно тогда первым вопросом стала возможность такого подключения в публичных местах. И первый взгляд мы обратили на ресторанный бизнес как самый перспективный в этой сфере, ведь Wi-Fi может быть достаточно информативным, предлагая рекламу и полезную информацию клиентам, получающим доступ в сеть. А базируясь на данных пользователей, являющихся частыми посетителями ресторанов или кафе, мы могли бы более точно таргетировать рекламу, рассылку уведомлений об акциях, проводимых в этих местах, и т.д. Зная как часто и в какие дни человек приходит в один и тот же ресторан или какое из мест для него является более предпочтительным в сети кафе, зная его средние расходы на меню и т.д., можно было бы на основе его предпочтений предлагать принять участие в специальных акциях, проводимых заведением или сообщать о действующих в какой-то промежуток времени скидках. Буквально через полгода, с середины 2015 года, мы приступили к развитию этого направления, а в качестве тестовой площадки выбрали Дубай, где и пришло понимание того, как далеко за рамками лишь ресторанного бизнеса может быть востребована подобная платформа. В сферу охвата WandaFi могли бы войти в любые массово посещаемые места, как гостиницы, исторические памятники, туристические маршруты, транспорт и т.д. И мы постепенно начали готовить азербайджанский рынок к этому продукту, так как лишь единицы на тот момент считали предоставление бесплатного Wi-Fi в своих заведениях нормой. В основном же, не видя способов дополнительной монетизации, те же гостиницы включали доступ к Wi-Fi в дополнение к счету за проживание в номере, — рассказывает соучредитель и CTO проекта WandaFi Эльнур Мирбабаев.

Эльнур Мирбабаев: — Мало того что с помощью WandaFi мы предлагали привлечь больше клиентов, мы хотели помочь нашим клиентам монетизировать раздачу бесплатного Wi-Fi. Но в этой ситуации должны были бы действовать жесткие ограничения на предоставление данных самими пользователями. И в этом случае мы основывались на Общем регламенте по защите данных (GDPR) Европейского Союза, что, кстати, оказалось правильным, когда мы стали выводить платформу на европейский рынок. В любом случае, если пользователь при подключении к бесплатному Wi-Fi предоставляет какие-либо данные, это совсем не означает, что это подразумевает возможность отправки рекламных предложений на его мобильное устройство. Необходимо получить одобрение на такую активность и предоставить пользователю возможность в любой момент отказаться от рассылки.

Плюсов же от внедрения WandaFi оказалось несравнимо больше. В процессе тестирования мы поняли, что можем предоставлять заказчику аналитику по посещаемости его заведения, проходящему поблизости трафику и т.д. Маркетологам эти данные были очень полезны, поэтому с каждым новым релизом нашей платформы интерес к их объему и направленности продолжал расти. Например, когда мы добавили в платформу возможность регистрации с использованием аккаунтов в различных социальных сетях, объем данных многократно вырос. Мы также включили в платформу возможность проводить опросы с целью выяснения предпочтений клиентов в том или ином заведении, чтобы еще более сузить рассылаемые ему предложения, отсекая неинтересные для него моменты. Вместо того, чтобы, например, осуществлять рассылку миллиону пользователей, большинство из которых воспримут ее за спам, мы смогли сузить потенциально заинтересованную аудиторию до нескольких тысяч человек и получить более адекватные результаты.

К плюсам платформы я бы также отнес ее независимость от аппаратного обеспечения. Нам не нужны какие-то специализированные модемы или определенные стандарты связи. WandaFi может подключиться абсолютно к любой среде, в том числе и к мультибрендовым системам. Это означает, что пользователь не потеряет связь при переходе от одной точки доступа к другой. В будущем, когда единой сетью Wi-Fi будут покрыты большие территории, это позволит людям обходиться без дополнительных повторных подключений.

— Какие еще преимущества получают заказчики WandaFi?

— У WandaFi есть несколько основных модулей и только один из них связан с рекламой. И в рамках этого модуля мы предлагаем заказчику то, что не может дать обыкновенная реклама, размещенная на билбордах или информационных экранах в автобусах. Согласитесь, ведь сегодня мы очень редко смотрим по сторонам и при любой возможности сосредотачиваемся на экранах смартфонов, особенно в зонах с бесплатным Wi-Fi. WandaFi поставляет эксклюзивную рекламу непосредственно в смартфон пользователя, призывая его ознакомиться с ней. Другой функционал WandaFi — это аналитика. Если вы владеете цифровой платформой продаж, то с помощью Google Analytics можете проверить, кто просматривает сайт, сколько времени проводит на площадке, сколько человек оформляет покупки и т.д. Но если у вас физический объект, ресторан или магазин, то измерить и рассчитать подобные параметры очень сложно. WandaFi в этой ситуации станет для вас физическим аналогом Google Analytics.

Платформа помогает компании подсчитывать процент повторно пришедших и новых посетителей, количество времени, проведенное на вашем объекте, частоту посещений и интересы, гендерную принадлежность, возраст и т.д. На основе данной информации строится детальный функционал для таргетирования, но самое главное преимущество этого функционала заключается в том, что этот процесс можно легко автоматизировать. Например, каждое ваше десятое посещение ресторана может быть отмечено 10% скидкой. Или накануне дня рождения кафе предложит вам скидку в 50%. И таких сценариев может быть множество. Если вы сформируете подобные предложения один раз, они автоматически будут отправляться каждому клиенту в зависимости от ситуации, — добавляет менеджер по развитию бизнеса WandaFi Анар Мамедов.

Анар Мамедов: — На первый взгляд может показаться, что мы перегружаем пользователей рекламой, но на самом деле это не так. Если до сих пор реклама по большей части носила характер спама, рассылалась абсолютно хаотично, то мы, наоборот, предотвращаем отправку ненужного контента. WandaFi старается показать каждому пользователю именно ту рекламу, которая соответствует его интересам. Мы показываем рекламу тогда, когда потенциальный клиент подходит к условному магазину, параллельно предоставляя информацию, что в этот момент там действует кампания скидок, и, если человек захочет, то может зайти и приобрести тот или иной товар. Подобная реклама более эффективна и реально может заинтересовать клиента. Мы же в этой ситуации помогаем и рекламодателю, и клиенту.

— И где сегодня используется WandaFi?

Эльнур Мирбабаев: — После того, как мы расширили возможности платформы, выйдя за пределы ресторанного бизнеса, интерес к ней стали проявлять телекоммуникационные операторы, которые в основном занимаются развитием сети беспроводного Wi-Fi в публичных местах, включая парки, бульвар, торговые центры и т.п. Для их нужд мы разработали принципиально новую платформу DMP (Digital Marketing Platform). Это решение уже используется в странах Европы и Африки, а также в нашем регионе, включая Азербайджан. Отличие от нашей первой платформы здесь заключается в возможности бесшовного перехода пользователя между зонами, на которые разделена большая территория, например, Бакинского приморского бульвара. Но в каждой зоне будет собственная таргетированная реклама, опирающаяся на предложения находящихся в непосредственной близости кафе или магазинов.

Потом эта тема заинтересовала общественный транспорт и метрополитен. Как раз сейчас нами реализуется пилотный проект на двух маршрутах BakuBus — 5 и 7А. Это самые протяженные маршруты с самым большим парком автобусов, число которых приближается к 40. Строя модель работы DMP на этом примере, мы показываем заказчику возможности нашей платформы, которая имеет серьезные преимущества по сравнению с обычными рекламными площадками. Кроме того, хоть заказчик и может определить количество перевезенных за один день пассажиров, основываясь на обработке транзакций, проходящих посредством BakıKART, мы предоставляем намного более интересную статистику и даем массу возможностей для монетизации бесплатного Wi-Fi в автобусах. Например, мы знаем сколько времени пассажир провел в автобусе. Также в зависимости от локации, пола или возраста мы можем генерировать различную рекламу.

Аккаунт для генерации рекламных объявлений в платформе предоставляется каждому нашему клиенту, который самостоятельно загружает рекламу, проходящую впоследствии модерацию с нашей стороны. Но каждый рекламодатель видит, на каких участках маршрута автобуса сколько человек просмотрело его рекламу, сколько перешло по ней, сколько пропустили ее и т.д. Это отличает нас от обычных рекламных агентств, продающих фиксированное число показов или кликов, и это подтверждено нашей целью — предоставить платформу для цифрового маркетинга, опирающуюся на точные статистические данные.

— Насколько серьезно защищены от возможных утечек данные пользователей WandaFi?

Эльнур Мирбабаев: — Так как мы выбрали курс на соответствие требованиям GDPR, то обеспечение безопасности данных для нас является первоочередной задачей. Все попадающие в базу данные шифруются и хешируются. Кроме того, все собранные нами данные хранятся в безопасном облаке Amazon. И даже если эти данные каким-либо образом будут скомпроментированы, то согласно правилам GDPR в течение 48 часов после этого события всем пользователям должно быть отослано сообщение об этом. Но стоит также учитывать, что данные, собираемые нашей платформой, сегодня вряд ли можно назвать конфиденциальной информацией. «Цифровой след» любого пользователя, имеющего аккаунт в одной из социальных сетей, содержит намного больше данных. К тому же, мы не делимся данными даже между клиентами. Компания, размещающая рекламу, может увидеть исключительно свои данные по просмотрам и исключительно со своего аккаунта. Третьи лица получить доступ к этой информации не могут.

— Есть планы по развитию платформы и экспансии на рынки других стран?

Эльнур Мирбабаев: — Сегодня мы продолжаем развивать продукт в двух направлениях — B2B и B2C. Правда, на время пандемии мы были вынуждены немного отложить реализацию ряда больших проектов, но сегодня возвращаемся к ним с новыми силами. Одним из них станет продвижение WandaFi в метро, и особенно это станет актуально после завершения нами пилотного проекта в метрополитене Эр-Рияда в Саудовской Аравии, благодаря которому у платформы появится новый опыт. После завершения пилотного проекта для BakuBus наша сеть будет расширена на все автобусы этой компании и на все маршруты. Кроме этого, на стадии подготовки к реализации у нас еще несколько масштабных проектов в Азербайджане.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении платформы WandaFi.

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