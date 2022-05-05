Vivo Y55 4G: Snapdragon 680 и 50 Мп камера

Компания Vivo представила во Вьетнаме смартфон средней ценовой категории Y55 4G. Аппарат оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+. Частота опроса сенсорного слоя достигает 180 Hz.

Vivo Y55 4G работает на базе процессора Snapdragon 680 с 8 Gb оперативной памяти и 128 Gb встроенной. В состав чипа входят графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE. Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп, 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены). В небольшом каплевидном вырезе в верхней части экрана располагается селфи-камера разрешением 16 Мп.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной зарядки. Производитель обещает, что устройство выдержит на одном заряде 18 часов воспроизведения видео на YouTube и 10 часов игр PUBG. В оснащение смартфона также входят поддержка двух SIM-карт, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, аудиоразъем 3,5 мм и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. В качестве операционной системы используется Android 12 с FunTouch OS 12. Вес — 182 гр.

Цена Vivo Y55 4G составляет 304 доллара.