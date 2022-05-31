Vivo Y33e 5G: Dimensity 700 и аккумулятор на 5000 мАч за 195 долларов

Представлен смартфон среднего уровня Vivo Y33e 5G. Устройство оснащено 6,51-дюймовым LCD-дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 60 Hz.

В качестве аппаратной платформы применяется восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 700, который содержит графический ускоритель Mali-G57 MC2 и модем 5G. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb.

Основная камера двойная, с датчиками на 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп (макромодуль, f/2.4). В верхней части экрана находится небольшой каплевидный вырез под 8 Мп селфи-камеру (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью до 10 Вт. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, слот microSD, порт USB-C, 3.5-мм гнездо для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 12 и фирменным интерфейсом OriginOS Ocean. Габариты — 164 x 75,84 x 8,45 мм, вес — 198 гр.

Цена Vivo Y33e 5G в Китае составляет ориентировочно 195 долларов.