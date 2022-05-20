Vivo TWS Air: защита IP54 и автономность до 25 часов за 29 долларов

Вместе со смартфонами S15 и S15 Pro компания Vivo представила недорогие беспроводные наушники TWS Air, оснащенные большими динамическими излучателями.

Наушники выполнены в формате вкладышей с дизайном в стиле AirPods. В каждом наушнике установлен драйвер с 14,2-мм диафрагмой с композитной диафрагмой из биоуглеродного волокна и катушкой из чистой меди. Они подключаются по Bluetooth 5.2 и имеют низкий показатель задержки 117 мс. Кроме того, наушники поддерживают технологию расширения звукового поля DeepX 2.0. В зависимости от предпочитаемого типа музыки можно выбрать один из трех стилей звучания.

Заявленное время работы от одной зарядки – 4,5 часа, а с учетом подзарядки от кейса общая автономность составляет 25 часов. Заряжается кейс через порт USB-C. За 10 минут быстрой подзарядки можно получить дополнительные 1,5 прослушивания музыки. Также заявлена защита от брызг по стандарту IP54. Вес каждого наушника составляет 3,5 гр.

Vivo TWS Air будут доступны в белом и синем цветах по цене 29 долларов. В продажу в Китае поступят 31 мая.