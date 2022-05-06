В WhatsApp появились реакции на сообщения

Разработчики WhatsApp приступили к развертыванию новой функции реакций на сообщения в приложениях для Android и iOS, а также в браузерной и настольной версиях мессенджера.

Чтобы оставить свою реакцию, необходимо нажать и удерживать нужное сообщение до появления всплывающего окна с набором из доступных смайликов. Выберите нужный смайлик — и он появится под постом. В настройках приложения можно выбрать, хотите ли вы получать оповещения о реакциях на свои сообщения. Соответствующий пункт находится в разделе «Уведомления».

В настоящее время можно отправлять одну из шести реакций в виде эмодзи, но в перспективе разработчики обещают реализовать возможность выбирать любые варианты по аналогии с обычной перепиской.

Нововведение станет доступно всем пользователям WhatsApp в течение следующей недели.