В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» стартовал хакатон «Smart Карабах»

В общей сложности 30 команд из Азербайджана и Турции получили путевки в финальный этап и начинают борьбу.

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые пройдет в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, проводится хакатон «Smart Карабах». 30 команды из представителей Азербайджана и Турции получат право соревноваться в финале и предложат «умные решения» по трансформации освобожденного от оккупации Карабаха в нормальный регион.

Председатель правления ООО AzInTelecom Эльхан Азизов поприветствовал участников и подробно рассказал о важности хакатона «Smart Карабах».

Эльхан Азизов отметил, что основной целью проведения этого хакатона является внедрение решений «Умный город» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, превращение этих территорий в удобный, экономичный, экологически чистый регион, создание благоприятной экосистемы для жителей и предпринимателей и внесение вклада в созданию более эффективных условий для ведения сельского хозяйства.

Было подчеркнуто, что среди финалистов хакатона соревнуются 20 азербайджанских и 10 турецких команд. Каждой команде представлена спецификация оборудования и программ, имеющихся на складе хакатона, и дан старт 50-часовому беспрерывному марафону.

Финалисты в процессе работы пользуются преимуществами «Интернета вещей» (Internet of things), интерфейса прикладного программирования (Application Programming Interface), искусственного интеллекта (Artificial Intelligence), услуг облачных вычислений (Cloud Computing Services), панель управления (Dashboards), машинного обучения (Machine Learning), межмашинного взаимодействия (Machine-to-Machine Communications), сетей Mesh (Mesh Networks) и других технологий.