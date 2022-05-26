В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» начал свою работу международный стартап-саммит Take Off Baku

В Бакинском саммите примут участие 50 стартапов из 8 стран, в том числе из Азербайджана.

Азербайджан», который впервые проходит в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, стартовал международный стартап-саммит Take Off Baku.

Стартапы-участники выступят перед инвесторами, представляя 11 направлений деятельности: 9 в образовании, 5 — в финансах, 2 — в здравоохранении, 7 — в «Умном городе», 2 — в транспорте и логистике, 2 — в инфраструктуре и безопасности, 3 — в развлечениях, 8 — в социальной сфере, 1 — в Media & Ads и 11 — по другим направлениям.

80% от общего объема представленных проектов составляет программное обеспечение, а 20% — аппаратное.

Отметим, что перед официальным открытием международные менторы провели 11 мастер-классов для 50 стартапов-участников на следующие тематики: «Выбор правильного сегмента рынка», «Решения, ориентированные на клиента», «Питчинг», «Инновации и эффективность», и «Функциональная компетентность стартап-команды».

Кроме этого, саммит предоставит возможность стартапам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B, встретиться с инвесторами, принять участие в выставках и панельных дискуссиях.

В качестве модератора стартап-саммита Take Off Baku выступит международный эксперт по стартапам и акселераторам Тал Катран.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.