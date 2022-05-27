В рамках чемпионата Европы по киберспорту дан старт соревнованию Tekken7

17 сильнейших киберспортсменов Европы вышли в финал соревнований Tekken7.

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые проходит в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, дан старт соревнованию Tekken7 чемпионата Европы по киберспорту.

Всего к борьбе по Tekken7 присоединились 17 киберспортсменов из Азербайджана, Турции, Франции, Грузии, Венгрии, Израиля, Италии, Северной Македонии, Монако, Черногории, Польши, Сербии, Словакии, Испании, Уэльса, Мальты и Швеции.

Победители чемпионата, который стартует 27 мая в Baku Crystal Hall, будут объявлены жюри 28 мая.

Отметим, что организаторами чемпионата являются Европейская и Азербайджанская федерации киберспорта. Кроме того, Министерство цифрового развития и транспорта оказывает организационную и финансовую поддержку международному турниру.