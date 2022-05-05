В приложении Xbox для мобильных устройств появятся «Истории»

Компания Microsoft выпустила обновление приложения Xbox для Android и iOS. Основное нововведение апдейта – «Истории», аналогичные в Snapchat и Instagram.

Создать «Историю» можно на главном экране приложения, нажав кнопку «+». Контент в этом формате доступен в течение 72 часов.

«Истории» помогут игрокам делиться любимыми моментами, в том числе клипами, скриншотами и достижениями. Также можно будет отметить друзей. Пользователи смогут отвечать на «Истории» других игроков текстом или реакциями. Соответствующий пункт находится на главной странице приложения.

Новая функция уже доступна в Австралии на iOS и Android. В ближайшее время она появится в других регионах.