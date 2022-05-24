В Ленкоране прошло 6-е региональное ИКТ-мероприятие «FEMMES DIGITALES»

21 мая 2022-го года Общественное Объединение «Поддержка женщин в сфере технологий» — «FEMMES DIGITALES» при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства Образования, провело традиционное 6-е региональное мероприятие. Целью этих мероприятий является популяризация и привлечение азербайджанских девушек из регионов в сферу информационно-коммуникационных технологий. Подобные мероприятия проводятся на благотворительной основе и охватили уже более 600 девочек из различных регионов Азербайджана.

Более 70 учениц из разных школ города Ленкорань и прилегающих к нему деревень приняли участие на мероприятии, проводимом в Хазар Палас Отеле при участии членов «FEMMES DIGITALES» — женщин, которые являются ведущими руководителями и специалистами в области ИКТ в Азербайджане.

На первом этапе учредители «FEMMES DIGITALES» ознакомили девочек с основами стартапов, формированием и реализацией инновационных идей с помощью информационных технологий. На следующем этапе, школьницы в составе команд представили свои инновационные проекты и план их реализации. На практическом занятии менторы STEP IT Academy ознакомили девочек с основами кодирования и робототехники.

По завершению мероприятия всем школьницам и учителям были вручены дипломы и памятные подарки при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта и PASHA Bank.

Региональная конференция прошла при спонсорстве и поддержке учредителей «FEMMES DIGITALES», государственных учреждений и компаний: «ООО AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, PASHA Bank, ABAD, STEP IT Academy, B.EST Solutions, BLOOM Group, Fominov Consulting, Сybernet, Агентство «DOST», MONT, Бакинский Европейский Лицей.