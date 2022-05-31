В Китае создали нейросеть CogVideo, которая генерирует короткие видео по текстовому описанию

Исследовательская группа Университета Цинхуа (Пекин, Китай) создала нейросеть CogVideo, которая генерирует короткие видео по текстовому описанию.

CogVideo может генерировать видео с относительно высокой частотой кадров: 32 кадра за 4 сек. Разработчики отметили, что фактический ввод текста для генерации видео осуществляется на китайском языке. Пока что на GitHub опубликовали лишь примеры созданных видео и раскадровку.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

CogVideo работает по принципу, схожему с нейросетями DALL-E 2 от OpenAI и Imagine от Google, которые генерируют изображения по текстовому описанию.