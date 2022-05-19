В Epic Games Store началась мегараспродажа с раздачей Borderlands 3

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает Borderlands 3. Игру можно забрать до 26 мая. Borderlands 3 — первая из четырех бесплатных игр-блокбастеров, которые раздадут в течение ближайших недель. Какая игра будет на следующей неделе пока неизвестно.

Кроме того, в Epic Games Store началась мегараспродажа. Она будет длится до 16 июня. По сниженным ценам можно приобрести свыше 1,6 тыс. игр и дополнений к ним. Скидки достигают 75%. Во время распродажи каждый пользователь EGS автоматически получит купон на 25%, которым можно воспользоваться во время акции.

Каждый четверг в мегараспродаже будут появляться особые скидки и подарки для игроков определенных игр.