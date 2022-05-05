В Epic Games Store можно бесплатно получить пошаговую стратегию Terraforming Mars
Epic Games Store бесплатно отдает Terraforming Mars. Игру можно забрать до 12 мая.
Terraforming Mars – это пошаговая экономическая стратегия, в которой игрок берет на себя роль корпораций из разных отраслей, работающих вместе, чтобы сделать планету Марс пригодной для жизни.
На следующей неделе бесплатными станут два проекта: Jotun: Valhalla Edition и Prey от Arkane Studios вместе с дополнением Mooncrash.
Jotun: Valhalla Edition — рисованный вручную приключенческий экшен в мире скандинавской мифологии. Prey (2017 года) – это атмосферный фантастический экшен, в котором игрок окажется на борту космической станции «Талос-1», захваченной враждебными пришельцами.