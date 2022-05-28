В Баку состоится FINTEX SUMMIT 2022

FINTEX SUMMIT 2022 на тему «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, ФинТех и безопасность» пройдет в Баку в Marriott Hotel Boulevardс 16 по 17 июня 2022 года. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация банков Азербайджана, Ассоциация финансовых технологий Азербайджана, Центральный банк Азербайджана, Министерства цифрового развития и транспорта, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций. Генеральным спонсором выступает компания VISA.

Насчитывающий довольно долгую историю саммит зарекомендовал себя как идеальная платформа, где все заинтересованные стороны собираются вместе, обмениваются новыми идеями, опытом, представляют свои продукты, устанавливают деловые отношения, взаимодействуют и глубоко погружаются в темы финансовых технологий, цифровизации, платежной экосистемы.

Это единственное финансово-банковское мероприятие в Азербайджане, в котором принимают участие все руководители банков. Саммит собирает регулирующие органы, банки, финтех, ассоциации, международные финансовые организации, местные посольства, академические круги, руководящих представителей известных компаний, лиц, принимающих решения, и инфлюенсеров.

На саммите будут обсуждаться следующие темы:

Банковская и финтех-экосистема: возможности партнерства и сотрудничества

Постковидное финансирование: возникшие вызовы и возможности

Суперприложения и цифровые платформы

Открытое и связанное банковское дело: будущее финансовых инноваций

«Embedded» как банковское дело и банковские услуги

Цифровой онбординг и беспрепятственное цифровое путешествие

Будущее платежей

Цифровые активы, превратившиеся в мейнстрим

Новые подходы в кредитовании

Новая нормальность, новое регулирование

Big Data в банковском деле и финтех

Кибербезопасность

В рамках саммита будут объявлены «Дни финансов и цифровых технологий», и проведены различные сопутствующие мероприятия (митапы, вебинары, конкурсы и т.д.).

Получить более подробную информацию и пройти регистрацию можно на сайте мероприятия FINTEX SUMMIT 2022.