Twitter выплатит 150 млн. долларов за разглашение пользовательских данных

Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США выпустили заявление о том, что компания Twitter согласилась выплатить 150 млн. долларов штрафа по иску американских властей о защите пользовательских данных. Соответствующий иск был подан в суд Северного округа штата Калифорния.

Согласно иску, администрация Twitter с мая 2013 года по сентябрь 2019 года вводила в заблуждение пользователей по поводу использования конфиденциальных данных. Как утверждают ведомства, соцсеть использовала номера телефонов и адреса электронной почты пользователей Twitter для таргетинга, а это не было предусмотрено пользовательским соглашением. Всего, по данным ФТК, было затронуто более 140 млн. пользователей.

Такие действия Twitter, по мнению инициаторов иска, нарушают указ Федеральной торговой комиссии от 2011 года о защите личных данных пользователей. Согласно заявлению Министерства юстиции, соцсеть не только выплатит крупный штраф, но и обязуется создать и поддерживать комплексную программу конфиденциальности и информационной безопасности. Принимаемые меры по защите данных компании нужно будет регулярно проверять и получать оценки независимых экспертов, а перед запуском нового сервиса, связанного со сбором пользовательских данных Twitter обязана будет провести анализ конфиденциальности и подать письменный отчет.