Топ-5 самых продаваемых смартфонов в мире в первом квартале 2022 года

Международная аналитическая компания IDC назвала самые продаваемые смартфоны по итогам первого квартала 2022 года. В пятерку лидеров вошли модели всего двух брендов.

По данным IDC, самым популярным смартфоном первого квартала 2022 года стал iPhone 13. Вторую позицию занимает iPhone 13 Pro Max — самый дорогой из актуальных смартфонов Apple. На третьем месте расположился бюджетный Samsung Galaxy A12, на четвертом — iPhone 13 Pro. Замыкает пятерку лидеров недорогой Samsung Galaxy A32.

Количество продаж в отчете компании не указывается.