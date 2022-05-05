TikTok будет делиться доходом от рекламы с авторами контента

Сервис коротких видео TikTok запускает новую программу Pulse, в рамках которой будет перечислять часть дохода ведущим авторам в случае, если вместе с их видео будет демонстрироваться реклама.

По словам представителей компании, реклама через Pulse будет размещаться только в 4% лучших видео. Но возможность заработать на рекламе будут иметь не все. На начальном этапе к системе могут подключиться только профили с 100 тыс. и более подписчиками. В TikTok обещают, что «реклама будет отображаться только с проверенным контентом», сервис будет проводить верификацию аккаунтов создателей.

«TikTok будет делиться 50% дохода от рекламы с утвержденными авторами», — сообщила Сэнди Хокинс (Sandie Hawkins), генеральный директор TikTok по глобальным бизнес-решениям в Северной Америке.

Ожидается, что программа TikTok Pulse будет запущена в июне в США, после чего этой осенью ею смогут воспользоваться авторы еще ряда регионов мира.

Отметим, что подобную модель поощрения авторов контента использует видеосервис YouTube.