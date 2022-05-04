Tesla заявила, что с новым заводом превратит Шанхай в «крупнейший в мире центр экспорта автомобилей»

Компания Tesla заявила, что собирается превратить Шанхай в «крупнейший в мире центр экспорта автомобилей». Уже сейчас действующая площадка в Китае является для компании крупнейшим источником электромобилей для экспорта, а с появлением второго завода производительность китайского производства Tesla сможет превысить 1 млн машин.

Новый завод в Шанхае, который разместится рядом с существующей фабрикой, способен производить 450 тыс. электромобилей в год.

В прошлом году Gigafactory Shanghai, действующее предприятие в Шанхае, позволило выпустить 484100 электромобилей. Илон Маск сообщил, что Gigafactory Shanghai превзошла фабрику Fremont по производственной мощности и стала новым основным экспортным центром Tesla.

С конца марта этого года, из-за вспышки коронавируса, завод простаивал на протяжении 22 дней. Простой сократил объемы производства электромобилей примерно на 50 тыс. единиц. В благодарственном письме руководство Tesla выразило признательность властям Шанхая за помощь в возобновлении деятельности предприятия. Муниципалитет предоставил компании необходимое количество автобусов для перевозки 6 тыс. сотрудников предприятия на работу в «замкнутом цикле», подразумевающего постоянное пребывание сотрудников в производственных корпусах, а также помог с дезинфекцией производственных помещений. Подготовка к возобновлению деятельности Gigafactory Shanghai заняла у муниципальных органов власти трое суток.

И в этом же письме Tesla сообщила, что собирается построить по соседству с Gigafactory Shanghai второе предприятие, которое сможет ежегодно производить до 450 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y.