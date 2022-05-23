Стартует CTF2022 — конкурс для азербайджанских специалистов в области компьютерной и информационной безопасности
В Азербайджане стартует CTF2022 — уникальный конкурс среди специалистов в области информационной безопасности. Регистрация на сайте конкурса www.ctf.az открыта для команд и индивидуальных участников. В рамках конкурса, проводимого уже четвертый год подряд, встретятся и проверят свои силы специалисты по кибербезопасности со всей страны. Формат CTF позволяет оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем.
Участникам в режиме онлайн будет предложено найти решения задач по таким тематикам, как эксплуатация уязвимостей в веб-приложениях, криптография, эксплуатация уязвимостей в бинарных приложениях, обратная инженерия, и т.д. В этом году соревнование будет расширено за счет дополнительных конкурсных заданий.
К участию приглашаются все заинтересованные специалисты в области информационной безопасности вне зависимости от степени подготовки.
Организаторами соревнований выступают компания SmartIT и Kapitalbank Cybersecurity Team.
Партнеры конкурса компании BAKOTECH и SOFTPROM.
Важные даты CTF Azerbaijan:
- Регистрация участников конкурса стартовала 23 мая на сайте конкурса www.ctf.az и продлится до 2 июня.
- День конкурса 3 июня с 11:00 до 23:00 — проведение онлайн-соревнований, публикуется основной массив заданий конкурса.
- 10 июня состоится церемония награждения победителей конкурса. Будут названы победители, занявшие первые три места.
Призовой фонд конкурса эквивалентен 6000 манатам.
По итогам соревнований награждаются победители, занявшие в общем зачете первые три места.
Приглашаем все заинтересованные стороны!
Сайт конкурса: www.ctf.az