Стартует CTF2022 — конкурс для азербайджанских специалистов в области компьютерной и информационной безопасности

В Азербайджане стартует CTF2022 — уникальный конкурс среди специалистов в области информационной безопасности. Регистрация на сайте конкурса www.ctf.az открыта для команд и индивидуальных участников. В рамках конкурса, проводимого уже четвертый год подряд, встретятся и проверят свои силы специалисты по кибербезопасности со всей страны. Формат CTF позволяет оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем.

Участникам в режиме онлайн будет предложено найти решения задач по таким тематикам, как эксплуатация уязвимостей в веб-приложениях, криптография, эксплуатация уязвимостей в бинарных приложениях, обратная инженерия, и т.д. В этом году соревнование будет расширено за счет дополнительных конкурсных заданий.

К участию приглашаются все заинтересованные специалисты в области информационной безопасности вне зависимости от степени подготовки.

Организаторами соревнований выступают компания SmartIT и Kapitalbank Cybersecurity Team.

Партнеры конкурса компании BAKOTECH и SOFTPROM.

Важные даты CTF Azerbaijan:

Регистрация участников конкурса стартовала 23 мая на сайте конкурса www.ctf.az и продлится до 2 июня.

День конкурса 3 июня с 11:00 до 23:00 — проведение онлайн-соревнований, публикуется основной массив заданий конкурса.

10 июня состоится церемония награждения победителей конкурса. Будут названы победители, занявшие первые три места.

Призовой фонд конкурса эквивалентен 6000 манатам.

По итогам соревнований награждаются победители, занявшие в общем зачете первые три места.

Приглашаем все заинтересованные стороны!

Сайт конкурса: www.ctf.az