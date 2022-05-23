23.05.2022

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Стартует CTF2022 — конкурс для азербайджанских специалистов в области компьютерной и информационной безопасности

В Азербайджане стартует CTF2022 — уникальный конкурс среди специалистов в области информационной безопасности. Регистрация на сайте конкурса www.ctf.az открыта для команд и индивидуальных участников. В рамках конкурса, проводимого уже четвертый год подряд, встретятся и проверят свои силы специалисты по кибербезопасности со всей страны. Формат CTF позволяет оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем.

Участникам в режиме онлайн будет предложено найти решения задач по таким тематикам, как эксплуатация уязвимостей в веб-приложениях, криптография, эксплуатация уязвимостей в бинарных приложениях, обратная инженерия, и т.д. В этом году соревнование будет расширено за счет дополнительных конкурсных заданий.

К участию приглашаются все заинтересованные специалисты в области информационной безопасности вне зависимости от степени подготовки.

Организаторами соревнований выступают компания SmartIT и Kapitalbank Cybersecurity Team.

Партнеры конкурса компании BAKOTECH и SOFTPROM.

Важные даты CTF Azerbaijan:

  • Регистрация участников конкурса стартовала 23 мая на сайте конкурса www.ctf.az и продлится до 2 июня.
  • День конкурса 3 июня с 11:00 до 23:00 — проведение онлайн-соревнований, публикуется основной массив заданий конкурса.
  • 10 июня состоится церемония награждения победителей конкурса. Будут названы победители, занявшие первые три места.

Призовой фонд конкурса эквивалентен 6000 манатам.

По итогам соревнований награждаются победители, занявшие в общем зачете первые три места.

Приглашаем все заинтересованные стороны!

Сайт конкурса: www.ctf.az

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