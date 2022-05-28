Стали известны команды-победители хакатона «Smart Карабах»

В рамках 50-часового хакатона 30 команд разработали «умные решения» по трансформации Карабаха в нормальный регион.

В рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан», который впервые проходит в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, определились команды-победители хакатона «Smart Карабах».

20 команд из Азербайджана и 10 команд из Турции подготовили и представили жюри «Умные решения» в сферах образования, сельского хозяйства, транспорта, домашнего хозяйства, энергопотребления, водопотребления, окружающей среды и безопасности для восстановления освобожденного от оккупации Карабаха.

Жюри выбрало команд-победителей с учетом актуальности темы, концепции и плана, а также компетентности команды, презентационных навыков, используемых новых технологий и предлагаемых технических решений, а также экономической эффективности и потенциала реализации проекта.

Азербайджанская команда Safe Karabakh — мобильное приложение Safe Karabakh — заняла первое место, турецкая команда Sytematör — дрон SINA (беспилотник, используемый против вредителей и пестицидов в сельском хозяйстве) — второе, турецкая команда А — «Модель устойчивого экологически умного города» — третье.

Отметим, что призовой фонд хакатона «Smart Карабах» составляет 10 000 долларов США за первое место, 5 000 долларов США — за второе и 3 000 долларов США — за третье.

Кроме того, в номинации «Лучшая презентация проекта» награда в виде дипломов и сувениров была вручена 8 командам, лучше справившимся с поставленной задачей. В этой номинации были награждены следующие команды: в сфере образования — Red Right Hand, сельского хозяйства — Empticus, транспорта — Landcopter, домашнего хозяйства — Read Teammers, энергопотребления — Buta Grup, окружающей среды — İTU Bees R&D Team, безопасности — Ejder. Диплом содержит знак престижа и не имеет денежного эквивалента.