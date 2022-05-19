Span Азербайджан — на пути становления региональным хабом компании

Международная IT-компания Span, обладающая 29-летним опытом на рынках цифровой трансформации коммерческого и государственного секторов, уже на протяжении более 5 лет представлена в Азербайджане. За эти годы Span реализовала в нашей стране ряд проектов в области кибербезопасности, консалтинга по контролю программного обеспечения, анализа данных, а также модернизации центров обработки данных. Являясь поставщиком решений Microsoft, Span также предлагает решения для быстро развивающегося цифрового мира. Безусловно, считая азербайджанский рынок одним из приоритетных для себя, компания немалое внимание уделяет инвестициям в нашу страну, в частности, в развитие локального офиса, генеральным директором которого недавно был назначен Эльдар Джахангиров. Эльдар прекрасно знаком IT-сообществу Азербайджана по работе на ключевых позициях в таких компаниях и представительствах, как Microsoft, Mastercard, Azercell Telecom, Nar (Azerfon) и SAP, а состоявшийся разговор с директором локального офиса Span был посвящен планам компании в нашей стране и регионе в целом.

— В чем заключается преимущество вашей компании, которая, по сути, заходила уже на достаточно заполненный локальными и международными игроками рынок и какую стратегию Span планирует реализовывать, уделяя внимание развитию бизнеса в Азербайджане?

— Компания Span, штаб-квартира которой расположена в Загребе (Хорватия), на текущий момент уже представлена на уровне офисов в 9 странах. В числе более чем 1200 заказчиков со всех континентов мира определенная часть есть и в Азербайджане. Это компании, почувствовавшие потребность в тех компетенциях, которые локальный рынок предложить пока не может. Конечно же, в какой-то момент в список этих компетенций входили вопросы лицензирования определенных продуктов, но сегодня это уже лишь небольшая часть того, что Span предлагает азербайджанскому рынку. А сюда в общей сложности входит пять ключевых направлений, в области которых мы предоставляем профессиональные услуги. Во-первых, это облачные решения, которые за последние годы из чего-то понятного лишь единицам стали основным трендом цифровой трансформации любого предприятия. Напомню, что корпорация Microsoft присвоила Span статус поставщика лицензионных решений (LSP) для Азербайджана, признав таким образом глобальный опыт нашей компании, соответствие стандартам и стратегический фокус на обслуживание клиентов на основе новейших технологий. Мы также являемся наиболее сертифицированным поставщиком облачных решений Microsoft, — у нас 18 золотых и серебряных компетенций и 11 расширенных специализаций. Наша цель — стать одним из лидеров цифровой облачной трансформации Азербайджана.

Второе ключевое направление развития Span — это кибербезопасность. Мы прекрасно понимаем, через какие риски проходит страна, видим не только общие, но и специфические проблемы. Наша компания, обладающая сертификатом ISO/IEC 27001 — международным стандартом по информационной безопасности, очень активно развивается в этом направлении. В рамках поездки в штаб-квартиру Span мне удалось познакомиться с возможностями компании в этой сфере, а это и оценка угроз, и непосредственно обеспечение защиты данных, и внедрение различных политик информационной безопасности, и реагирование на угрозы, и т.д., включая полное сопровождение всего процесса обеспечения кибербезопасности предприятия. И это очень удачно усилено нашим третьим направлением — гарантией технической поддержки в режиме 24/7. Без предоставления беспрерывной поддержки бизнеса у нас просто не было бы такого пула клиентов, в число которых входят такие всемирно известные бренды, как McDonald’s, Rolls Royce Marine Group, Reyes, OSI, Tate & Lyle PLC, Adris Group и другие. Непосредственно разработка нашей командой собственного программного обеспечения на базе Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Azure, .Net и других решений является следующим направлением деятельности Span. В качестве примера я могу привести решение Service Desk, разработанное собственными силами Span с использованием прогнозной аналитики и встроенных компонентов искусственного интеллекта. Ну и наконец, наше многообещающее направление — искусственный интеллект. В рамках нашего подразделения BonsAI мы разрабатываем алгоритмизированные решения на основе машинного обучения, целью которых является оптимизация операционных ресурсов наших клиентов за счет оптимизации процессов, например, посредством решений RPA (Robotic Process Automation). Сейчас в Азербайджане все больше компаний, стремящихся выйти на прямой контакт со своим активным или потенциальным клиентом, а без оптимизационных решений сложно обеспечить широкий охват.

Я входил в рабочую группу по разработке стратегии Цифровой трансформации Азербайджана и одним из важных наблюдений в процессе этой работы было отсутствие так называемого NLP-модуля (Natural Language Processing) в нашей стране. Без этого компонента масштабирование работ по искусственному интеллекту и машинному обучению крайне затруднительно. Уверен, что наши соответствующие структуры уже занимаются этим вопросом, а мы готовы поделиться своими наработками и опытом.

Что касается планов компании по развитию азербайджанского рынка и того, почему Span решилась зайти на уже достаточно «перегретый» рынок. Общаясь на протяжении последних лет с заказчиками в корпоративном секторе, я заметил следующее. У нас очень много талантливых людей в стране и в IT-сфере в частности. Есть даже звезды, которые могут вполне конкурентно выглядеть на международном уровне. Но их очень мало. Если мы возьмем средний уровень компетенций даже среди специалистов, то по этому показателю мы проигрываем большинству европейских стран с таким же населением. Поэтому одно из основных направлений деятельности Span в Азербайджане будет сосредоточено на передаче стране передового опыта. Моя же роль в этом — обогатить азербайджанский рынок теми компетенциями, которые есть у Span.

— Из пяти лет работы Span на рынке Азербайджана два года пришлись на пандемию. Заметили ли вы какие-то изменения в IT-сфере, проявившиеся за этот период?

— Период до пандемии был характерен своеобразной динамикой. Например, азербайджанские банки начали массово создавать собственные центры разработки программных продуктов, агрессивно набирая программистов и, следуя примеру европейских банков, стали превращаться из классического депозитария средств в непосредственного помощника клиента. Тем не менее, мы все же испытывали дискомфорт при использовании банковских приложений в силу недостаточного внимания с их стороны к возрастным группам клиентов и т.п. Пандемия же значительно изменила подобные подходы. Она, в том числе, привела к более осознанному пониманию возможностей облаков, открыла преимущества удаленной работы, стала драйвером для развития множества on-line сервисов. Сегодня большинство IT-директоров уже прекрасно понимает, какие преимущества его команде дает удаленная техническая поддержка. Такое понятие, как «облако», превратилось из чего-то неизвестного в понятное многим. Мы стали больше говорить о гибридных облаках, о чат-ботах, об искусственном интеллекте. На фоне этих изменений очень кстати пришлось открытие компании BonsAI в 2017 году, основной сферой деятельности которой являются системы искусственного интеллекта.

Кроме того, экономика Азербайджана переживает рост после победы в Отечественной войне. На освобожденных территориях начинается реализация крупномасштабных проектов, а такие моменты очень привлекательны для компаний, работающих на высококонкурентных рынках. Да и на самом IT-рынке происходят знаковые перемены. Меняется поколение людей, принимающих решения. Становится больше тех, кто в силу возраста находится ближе к технологиям. Многие из молодых управленцев пришли на государственную службу из частного бизнеса, поэтому прекрасно понимают роль IT в процессах оптимизации и экономии, повышении скорости и гибкости. А мировое сообщество прекрасно видит, что в нашей стране с ее планами, ее видением, ее желанием расти и изменяться, появляются большие возможности. И эти тенденции дают основание полагать, что Span наращивает свою активность в Азербайджане именно в тот момент, когда открывается огромный потенциал рынка. Это нас очень воодушевляет!

— А что вы можете сказать о принципах работы команды Span, процессе подбора кадров и экосистеме самой компании?

— Span сегодня — это более 600 профессиональных экспертов, более половины из которых являются сертифицированными специалистами. Кстати, средний возраст сотрудников компании — 34 года. Новые сотрудники Span проходят тщательную проверку, включая двухчасовое собеседование с психологом. Это очень интересная практика, которую многие компании декларируют, но по факту не соблюдают. Дело в том, что одно из неосязаемых преимуществ Span — это внутренняя среда, базирующаяся на собственной экосистеме. Каждый человек занимается своей работой и отвечает за свой участок. При разговоре сразу чувствуешь, как он увлечен своим делом и насколько глубоко вовлечен в процесс. Компания развивается и ритмично растет, а это отражается и на росте стоимости акций, так как Span недавно прошла IPO.

Span возглавляет один из основателей компании Nikola Dujmović, инженер по образованию. Это очень интересный и необычный человек, которому удалось сплотить вокруг себя команду профессионалов-единомышленников. Во время своей поездки в Загреб я спросил у одного из коллег, как получается, что столь маленькая страна стала родиной массы столь успешных людей, изобретателей и инноваторов? Он ответил, что возможно эта тяга к изобретениям стимулировалась многими ограничениями, в которых находились хорваты исторически. Мне это показалось очень интересным фактом.

У нас большие планы по развитию бизнеса в Азербайджане, и все идет к тому, что офис Span в Баку станет региональных хабом компании, влияние которого быстро распространится на наш регион, включая страны Средней Азии.