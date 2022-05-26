Состоялось официальное открытие Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан»

Состоялась официальная церемония открытия Аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан».

Фестиваль впервые будет проходит в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики.

На церемонии открытия выступили министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев, председатель правления TEKNOFEST и попечительского Совета фонда T3 Сельджук Байрактар и министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Министр Рашад Набиев поприветствовал турецкую делегацию и всех участников.

Было отмечено, что TEKNOFEST впервые за пределами Турции проводится именно в Азербайджане: «Это событие является еще одним проявлением уз дружбы, братства и стратегического союза между нашими странами. В то же время это месседж для Азербайджана и Турции вместе шагнуть в будущее».

Было подчеркнуто, что в стратегическом документе «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию», утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева от 2 февраля 2021 года, отражен вопрос построения современного инновационного пространства. Проведение фестиваля Teknofest в Азербайджане еще больше расширяет горизонты инноваций. Фестиваль предлагает молодым людям новую платформу, площадку, чтобы проверить себя и воплотить в жизнь свои мечты.

Было сообщено, что в рамках фестиваля проводится 8 технологических конкурсов, 3 международных мероприятия. Эти соревнования позволяют молодежи продемонстрировать свои навыки в области беспилотных летательных аппаратов, робототехники, спутникового моделирования и других направлений. В общей сложности заявку на участие в фестивале подали 1000 команд и около 5000 человек. Для участия в фестивале регистрацию прошли молодые люди из 52 районов Азербайджана и 40 регионов Турции.

Было добавлено, что TEKNOFEST даст молодым людям, любящим науку, технологии, возможность испытать себя, реализовать свои идеи и набраться опыта. Также будет привит молодым людям, работающим вместе, командный дух. Научит конкурировать и побороться в здоровой среде.