Sony Xperia 1 IV: 4K OLED, Snapdragon 8 Gen 1, оптика Zeiss и непрерывный оптический зум

Компания Sony сегодня представила новый флагманский смартфон Xperia 1 IV. Аппарат сохранил дизайн предшественника и обзавелся несколькими техническими и программными улучшениями.

Ключевой особенностью Xperia 1 IV является телеобъектив, предлагающий непрерывный оптический зум, внедренным в Xperia 1 III. Теперь он охватывает более длинные фокусные расстояния (85-125 мм вместо 70-105 мм), что означает улучшенную кратность оптического зума. Все три модуля камеры оснащены 12 Мп датчиками Exmor RS, обеспечивающими запись 4K HDR-видео с частотой 120 fps. Основной и широкоугольный модули не изменились. Все три камеры предлагают автофокусировку по глазам, а также отслеживание объектов в реальном времени и автофокус. Сбоку расположена двухступенчатая кнопка спуска затвора.

Компания утверждает, что новая OLED-панель на Xperia 1 IV на 50% ярче, чем у предыдущего поколения. У аппарата плоские экран, задняя панель и грани. Корпус защищен от воды и пыли (IP65/68), выполнен из металлической рамы и матового стекла на задней крышке, причем и передняя часть устройства, и задняя прикрыты стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Технические характеристики Sony Xperia 1 IV:

Операционная система: Android 12;

Дисплей: 6,5″, 21:9, 3840 х 1644 пикселей, 4K HDR, CinemaWide, процессор X1 Mobile, 120 Hz, тач-сенор 240 Hz, DCI-P3 100 %, стекло Gorilla Glass Victus (спереди и сзади);

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU: Adreno 730;

Оперативная память: 12 Gb;

Встроенная память: 256 Gb, microSD до 1 Tb;

Основная камера: 12 Мп (Exmor RS, f/1.7, фокусное расстояние 24 мм, угол обзора 82 градуса), 12 Мп телеобъектив (перископ-оптика, f/2.3 + f/2.8, экв. фокусное расстояние 85-125 мм), 12 Мп широкоугольная (f/2.2, угол обзора 124 градуса, экв. фокусное расстояние 16 мм) и TOF-сенсор. Съемка видео 21:9, боке, 3D-сканирование, LED-вспышка, запись видео 4К@120fps, OIS (фото), OIS+EIS (видео);

Фронтальная камера: 12 Мп (Exmor RS, f/2.0, HDR, AI, угол обзора 83 градуса);

Аккумулятор: 5000 мАч;

Зарядка: USB 3.2 Type-C, быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная Qi, реверсивная беспроводная зарядка, Xperia Adaptive Charging (зарядного устройства в комплекте нет);

Оснащение: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi11 a/b/g/n/ac/ax, (2,4/5/6 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, стереодинамики, 3,5 мм аудиоразъем, LDAC, aptX HD, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, DSEE Ultimate, аппаратная поддержка 360 Reality Audio, 360 Spatial Sound. Сканер отпечатков пальцев на боковой грани;

Габариты: 165 x 71 x 8,2 мм;

Вес: 185 гр.

Как и в случае с Xperia Pro и Pro-I, можно транслировать контент в прямом эфире с помощью камер смартфона или передавать видео с камеры Sony Alpha и отправлять его через 5G. Sony заключила сделку с YouTube, чтобы пользователь смог создать новый канал и сразу начать трансляцию (обычно для этого необходимо 1000 подписчиков и подтвержденная учетная запись).

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Цена Sony Xperia 1 IV составляет 1400 евро. Устройство можно приобрести в нескольких цветах: черном, белом и фиолетовом. Предзаказ уже открыт.