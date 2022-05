Sony опубликовала словарь геймерских терминов

Компания Sony запустила на официальном сайте PlayStation словарь с игровыми и техническими терминами.

Проект называется как «Окончательный список популярных терминов, связанных с играми». На сайте есть навигация по английскому алфавиту, где на каждую букву приходятся несколько терминов. Например, выбрав букву A, можно узнать, что такое Aggro, ARPG, ADS и AoE.

В словаре есть объяснение как базовых терминов вроде RPG, крафтинга, комбо, энд-гейма, быстрого перемещения, так и тех, которые встречаются в общении игроков гораздо реже, например, nades (сокращение от слова grenades), zoning (контроль одной точки в мультиплеерных играх) и noob-tube (описание какого-либо мощного оружия, которым в соревновательных играх обычно пользуются новички).

Кроме того, есть рекламные сегменты, которые отсылают к играм на консолях PlayStation. Так, термин Area of Effect объясняют на примере Elden Ring, End-game на примере Destiny 2, а New Game + на примере God of War (2018).