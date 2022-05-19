Sony LinkBuds S: компактные и легкие TWS-наушники с активным шумоподавлением и защитой от воды

Компания Sony представила беспроводные наушники LinkBuds S с активным шумоподавлением (ANC). Наушники достаточно легкие, вес каждого составляет 4,8 гр. Для сравнения AirPods Pro весят по 5,4 гр, а Sony WF-1000XM4 — по 7,3 гр. Из-за этого компании пришлось уменьшить размер драйвера — он составляет всего 5 мм.

В отличие от оригинальных LinkBuds, новинка имеет традиционный форм-фактор с силиконовыми затычками, обеспечивающими плотную фиксацию и пассивную шумоизоляцию. Наушники также поддерживают функцию ANC с режимом «прозрачности». Есть поддержка функции Auto Play — Sony LinkBuds S будут автоматически приостанавливать или продолжать воспроизведение в зависимости от обстановки. Фирменная технология адаптивного управления звуком позволяет настраивать уровни шумоподавления в зависимости от местоположения или текущей активности пользователя. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и фирменный LDAC. Bluetooth версии 5.2.

Заявленная автономность составляет до 6 часов (с ANC), и 20 часов с учетом подзарядки от комплектного кейса. Есть быстрая зарядка: 5 минут подзарядки дадут 1 час прослушивания. Беспроводную зарядку кейс не поддерживает. Аксессуар защищен от пота и брызг по стандарту IPX4.

Гарнитура будет предложена в черном, белом и бежевом цветовом исполнении. В продажу Sony LinkBuds S поступят 20 мая по цене 199 долларов.