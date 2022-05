Sony анонсировала сериалы по играм Horizon, God of War и Gran Turismo

В рамках онлайн-брифинга компания Sony анонсировала работу над сериальными адаптациями по играм Horizon, God of War и Gran Turismo.

Sony has officially announced new PlayStation Productions Series in Development

• Horizon coming to Netflix

• God of War coming to Amazon (previously rumored)

• Gran Turismo (no service announced)

Sony continues to heavily expand their PlayStation IP into Series / Movies pic.twitter.com/5b3nkD9diF

— Benji-Sales (@BenjiSales) May 26, 2022