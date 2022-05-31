SmilePay стал первым азербайджанским стартапом, присоединившимся к акселераторной программе Mastercard Start Path!

Компания Mastercard, с целью поддержки начинающих бизнесов, выбрала восемь новых стартапов для участия в программе Start Path. Стартапам на поздних стадиях программа также предоставляет доступ к своей клиентской базе для тестирования своих услуг.

Для участия в программе были выбраны стартапы: Dodo, Flow Networks, Hi, KaiOS, Kani Payments, NowNow, Sharesies и SmilePay. Компании из США, Великобритании, Сингапура, Нигерии, Азербайджана, Австралии и Новой Зеландии предоставляют широкий спектр услуг, включая кредитование, управление платежными данными, инвестиции и распознавание лиц.

Азербайджанский стартап SmilePay успешно стал частью стартап-группы. Приложение предлагает платежное решение нового поколения для использования в сфере розничной торговли и электронной коммерции с распознаванием лиц, которое позволит полностью перейти на метод безналичных платежей без использования устройств.

«С момента основания в 2014 году в программе Start Path приняли участие менее 300 стартапов. Мы рады представить SmilePay — платежное решение с распознаванием лиц для розничной и электронной торговли, как первый азербайджанский стартап, присоединившийся к программе акселератора Mastercard Start Path. Отныне, используя более 2500 узловых точек, потребители могут, зарегистрировав свое лицо, добавить дебетовые карты, карты лояльности и использовать свою улыбку для оплаты в более чем 1000 пунктах, а также методом онлайн», — сказал региональный менеджер Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гурдал. «С приложением SmilePay, вы можете легко совершать платежи, не ожидая очереди на кассе. Мы намерены сделать его самым удобным, быстрым и безопасным способом оплаты для вас».

«Мы считаем, что программа MasterCard Start Path является местом осуществления мечты для Smilepay.az. Среди более 1500 заявок мы были удостоены чести стать частью группы из восьми команд. Mastercard Start Path откроет для нас новые возможности, привнесет ноу-хау. Еще мы получили постоянного партнера для роста и развития в регионе. SmilePay использует одну из самых передовых технологий распознавания лиц и представляет собой безналичное решение без использования устройств с самой низкой комиссией на местных рынках. SmilePay в партнерстве с крупнейшей сетью продуктовых магазинов в стране и при поддержке MasterCard активен с 5 мая 2022 года на более чем 500 терминалах», — сказал Сеймур Расулов, генеральный директор Whelp, Inc. и SmilePay, LLC: Chatbots & Fintech.

Все, что вам нужно, это загрузить мобильное приложение, отсканировать свое лицо, добавить карту и наслаждаться платежами. Вы также можете приглашать друзей и зарабатывать бонусы.

Чтобы узнать больше о SmilePay, посетите https://smilepay.az/ru