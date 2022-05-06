«Смени пароль!»: стартовал второй сезон подкаста «Лаборатории Касперского» о киберпреступлениях и инфобезе

«Лаборатория Касперского» запустила второй сезон документально-разговорного подкаста о сетевой безопасности «Смени пароль!». В нём эксперты компании — Сергей Голованов, Александр Гостев и Алексей Андреев — делятся историями о расследованиях киберпреступлений и помогают разобраться в новых угрозах цифрового мира.

Первый выпуск второго сезона посвящён событиям, происходящим в киберпространстве в последние два месяца. Эксперты обсуждают психологические атаки и фальшивые новости, рассказывают, что делать с фишинговыми письмами и звонками, в которых обещают поиск военнопленных, предупреждают, возможны ли утечки персональных данных российских пользователей с зарубежных сервисов. Слушатели узнают, какие угрозы несут непроверенные VPN-сервисы и действительно ли у «Лаборатории Касперского» украли исходные коды.

В следующих выпусках сезона эксперты расскажут:

как меняется ландшафт киберугроз с начала 2022 года;

станут ли компании беззащитными после ухода западных IT-вендоров;

как восполнить недостаток кадров в информационной безопасности и почему не все айтишники уезжают;

как технологии помогают защитить себя и детей от нежелательного контента;

поможет ли искусственный интеллект бороться с хакерами.

Подкаст «Смени пароль!» будет интересен всем, кто пользуется интернетом, увлекается технологиями и не хочет «прославиться», став жертвой мошенников в историях об информационной безопасности.

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