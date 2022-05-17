Смартфоны Huawei получили поддержку 5G в обход санкций США

Как известно, американские санкции отрезали компанию Huawei от радиочастотных фильтров, необходимых для реализации 5G. Кроме того, другим компаниям запрещалось продавать Huawei однокристальные системы с поддержкой 5G. Но, как оказалось, это ограничение можно обойти.

Китайская компания Soyealink Digital Source Technology выпустила специальный чехол для флагманского Huawei P50 Pro, который позволяет подключить смартфон через USB-C к сети 5G (SA/NSA) благодаря комбинации встроенного модема, двухъядерного процессора с частотой 1,35 GHz и модуля eSIM. Отмечается, что после подключения чехла к смартфону нужно указать основную SIM и активировать eSIM, после при использовании основной карты SIM станет доступна сеть 5G. Толщина чехла, изготовленного из искусственной кожи, составляет 3,2 мм, вес – около 52 гр. При этом у пользователя остается возможность зарядки устройства через разъем снаружи чехла.

Пока что аксессуар доступен только для Huawei P50 Pro. Позже должны появиться варианты для всех 4G-версий смартфонов Mate 40 и nova 9, а также Mate 50 и nova 10.

Цена оригинального чехла на китайском рынке составляет ориентировочно 117 долларов. Старт продаж намечен на июнь этого года.