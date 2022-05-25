25.05.2022

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Скажи привет путешествиям с «Роуминг18»!

Nar предлагает разнообразные доступные роуминг пакеты, для того чтобы вы могли оставаться на связи с близкими и пользоваться услугами гибкой мобильной связи.

Если во время вашей поездки вам понадобится больше мобильного интернета, вы можете подключиться к пакету «Роуминг18» и получить 1 ГБ мобильного интернета, а также бесплатную переписку в WhatsApp. Подключиться к пакету «Роуминг 18» можно в приложении «Nar+» из соответствующего раздела или набрав *777#718#YES.

Приложение «Nar+» поможет вам контролировать свой баланс даже за границей; проверить использование интернета, заказать новый интернет пакет, а также осуществить другие операции с аккаунтом.

Отметим, что пакеты можно заказать как до, так и во время поездки. Более подробную информацию о роуминг пакетах вы можете получить на сайте nar.az/roaming-packages.

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