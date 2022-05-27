Результаты IDC Security Forum 2022 «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое»

26 мая 2022 года в Алматы состоялся форум международной аналитической компании IDC по теме информационной безопасности IDC Security Forum 2022 «Предприятие будущего: надежное, устойчивое, независимое». Мероприятие прошло в гибридном формате и собрало более ста CISO, CIO, руководителей отделов по информационной безопасности и ИТ из стран Центральной Азии, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Монголии.

В программе форума прозвучали аналитические и экспертные доклады, презентации ведущих международных вендоров, примеры практиков информационной обязанности и представителей регулирующих органов.

Открывая форум с аналитическим докладом, руководитель европейской практики исследований информационной безопасности Марк Чайлд отметил: «Новые препятствия для бизнеса, связанные с неопределенностью, порождаемой геополитическими проблемами, растущим числом изощренных кибератак, сбоями в цепочках поставок, заставляют компании увеличивать инвестиции в технологии. По данным IDC, 57% CIO глобальных компаний заявили о том, что пересматривают свои бюджеты на ИКТ на текущий год с учетом существующей неопределенности. Также 35% европейские компаний-лидеров сказали об изменениях в своих стратегиях по безопасности и защите данных».

Новейшие концепции и решения информационной безопасности представили на мероприятии ведущие международные ИТ-вендоры. О революционных идеях и принципах конвергенции ИТ и ОТ для промышленной киберзащиты рассказал участникам Евгений Питолин, директор по безопасности, Terralink. Илья Осадчий, директор по продуктам и решениям Talgar Systems, продемонстрировал, как с помощью Aqua Security защищать контейнеры и выстраивать процессы DevSecOps. Ричард Аркдикон, консультант по ИБ в регионе EMEA, Duo Security at Cisco, рассказал о преимуществах пограничного сервиса безопасного доступа (SASE).

Вопросы регулирования обращения с персональными данными, обсуждались на примере новых требований законодательства о персональных данных РК, об этом рассказал Береке Галимжан, руководитель Управления по реализации проектов информационной безопасности Комитета по информационной безопасности, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Продолжил тему защиты персональных данных независимый эксперт Мухтар Галимжанов, исследуя вопрос обнаружения, оглашения и устранения коллизии в НПА.

Экспертными докладами программу форума дополнили: Всеволод Шабад, сопоставив исследования IDC c собственным опытом управления ИБ, Артем Коваль, рассказав о тенденциях киберразведки в финансовом секторе, Тимур Имамбаев, описав путь к осознанному использованию SOC.

Мероприятие завершилось панельной дискуссией «Построение предприятия будущего: надёжного, устойчивого и независимого», в которой приняли участие эксперт Всеволод Шабад, Анатолий Пудель, начальник отдела информационной безопасности, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, Тимур Имамбаев, управляющий директор, QazSOC и модератор, Андрей Беклемишев, вице-президент IDC CIS.

Мероприятие состоялось при поддержке ведущих международных ИТ-поставщиков. Платиновыми партнерами выступили компании TerraLink и Talgar Systems совместно с Aqua Security и Guardicor, золотым партнером – CISCO Duo. Стратегический партнер форума стал Клуб СIO в Узбекистане.

Информационными партнерами форума стали издания Курсив, Bluescreen, ER10 Media, ICT Magazine, ICTNEWS и InfoCity.

Подробности на сайте www.idc.com/cis