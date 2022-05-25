RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition: ноутбук с процессорами AMD Ryzen 6-го поколения

Компания Xiaomi представила в Китае ноутбук RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition. Устройство выпускается в версиях с двумя размерами экрана — 14-дюймовым и 15,6-дюймовым. Оба ноутбука имеют металлический корпус из авиационного алюминия.

RedmiBook Pro 14 2022 оснащен экраном с разрешением 2,5К, частотой обновления 120 Hz, поддержкой DC Dimming и 100% охватом цветового пространства sRGB. RedmiBook Pro 15 2022 получил дисплей с разрешением 3,2К и кадровой частотой 90 Hz. Также есть поддержка DC Dimming и 100% охват sRGB.

Ноутбук предлагает на выбор два процессора: 6-ядерный Ryzen 5 6600H и 8-ядерный Ryzen 7 6800H. Они доступны как для младшей версии, так и для старшей. Кроме того, RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition в топовой версии наделен еще дискретным 3D-ускорителем GeForce RTX 2050. Все модификации оснащаются 16 Gb оперативной памятью и SSD объемом 512 Gb.

RedmiBook Pro 14 2022 характеризуется толщиной 15,9 мм. Набор портов включает USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, по одному USB-C и USB-A, а также HDMI 2.0. Толщина RedmiBook Pro 15 2022 составляет 14,9 мм. Набор разъемов тут такой же, как и у младшей модели, но есть еще слот для карт памяти SD. Емкость аккумуляторной батареи составляет 56 Втч и 72 Втч соответственно. RedmiBook Pro 15 2022 получил систему охлаждения с тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами, в младшей модели система охлаждения попроще.

Цены на RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition:

Ryzen 5 6600H, 16 Gb ОЗУ, SSD 512 Gb – 675 долларов;

Ryzen 7 6800H, 16 Gb ОЗУ, SSD 512 Gb – 765 долларов.

Цены на RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition: