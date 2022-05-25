Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro: TWS-наушники с активным шумоподавлением и автономностью до 36 часов

Помимо смартфонов Redmi Note 11T Pro и Pro+ и фитнес-браслета Mi Band 7 компания Xiaomi представила новые беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro. Согласно официального заявления производителя, это наушники с лучшим шумоподавлением в линейке бренда.

В Redmi Buds 4 Pro используется комбинация из 10-мм динамического драйвера и 6-мм высокочастотного динамика. Новинка оснащена интеллектуальной системой шумоподавления, которая может заглушать внешние звуки громкостью до 43 дБА. Также есть режим прозрачности. Дополнительно реализована технология пространственного звучания. Наушники сертифицированы согласно стандарту защиты от пыли и влаги IP54. Благодаря поддержке Bluetooth 5.3 время задержки составляет всего 59 мс. Одного заряда хватает до 9 часов воспроизведения музыки, а с учетом подзарядки от кейса обеспечивается до 36 часов автономной работы.

Беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro будут доступны в черном и белом вариантах исполнения по цене 56 долларов. Предзаказ в Китае уже открыт. Поставки начнутся с 31 мая.

Redmi Buds 4 получили только 10-мм аудиодрайверы. Модель также оснащена системой активного шумоподавления, но ее эффективность несколько ниже — до 35 дБА. Поддерживается стандарт Bluetooth 5.2. Есть защита от пыли и влаги IP54. Наушники без подзарядки способны обеспечить до 6 часов воспроизведения музыки, а с кейсом автономность составляет до 30 часов.

Наушники будут поставляться в синем и белом цветах. Предзаказы уже принимаются. Цена – 34 доллара. В продаже в Китае также с 31 мая. Позже обе новинки должны выйти на международный рынок.