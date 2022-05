Редакторы кода как инструмент разработчика

Редакторы кода предлагают быстрый и гибкий интерфейс, который позволяет вам быть более эффективным при написании кода. Они также предлагают функции, которые помогут вам проверить код на наличие ошибок и увидеть, где необходимо внести изменения. Здесь есть возможность легкой настройки, поэтому вы можете создать пользовательский интерфейс, более подходящий вам. Каждый программист придерживается собственных правил при написании кода, поэтому невозможно выделить какой-то один редактор и назвать его лучшим. Ниже мы представим вам подборку из шести лучших редакторов кода с подробной информацией о том, что каждый из них предлагает. Далее вы найдете редакторы кода, которые стоит попробовать, Также мы приведем советы, как выбрать правильный. Не исключено, что это поможет вам найти инструмент, который положительно повлияет на процесс работы.

6 лучших редакторов кода для разработчиков и дизайнеров

1. Sublime Text 3

Цена: 80 долларов (бесплатный предварительный просмотр).

Платформы: Windows, Mac OS, Linux.

Разработчик: Sublime HQ.

Сайт: http://www.sublimetext.com

Плюсы:

легкий и быстрый,

чрезвычайно расширяемый.

Минусы:

платный,

всплывающие окна.

Sublime Text действительно изменил способ работы лучших редакторов кода. Он легкий, открытый и готов к редактированию вашего файла почти сразу, как только вы нажмете кнопку. Эта отзывчивость — одно из преимуществ, которое делает его лучшим редактором кода в своем классе. Еще одним большим преимуществом Sublime Text является то, что он обладает огромным и постоянно растущим списком плагинов. Варианты включают темы для настройки внешнего вида редактора, линтеры кода, которые могут помочь быстрее найти любые ошибки в вашем коде), плагины Git, палитры цветов и многое другое.

Sublime Text можно загрузить и начать использовать бесплатно, но для расширенного использования нужно будет выложить 80 долларов за лицензию. И программа довольно регулярно будет напоминать вам об оплате. Если вы решите заплатить, то сможете использовать один и тот же лицензионный ключ на всех своих компьютерах, чтобы избавиться от всплывающего окна с напоминанием об оплате. Платная лицензия, однако, является, пожалуй, самым большим недостатком Sublime Text, поскольку существует ряд конкурентоспособных продуктов, доступных бесплатно.

2. Visual Studio Code

Цена: Бесплатно.

Платформы: Windows, Mac OS, Linux.

Разработчик: Microsoft.

Сайт: https://code.visualstudio.com

Плюсы:

подходит для сложных и крупных проектов,

очень надежный,

встроенная поддержка Git.

Минусы:

медленно запускается.

Visual Studio Code — это редактор кода, разработанный Microsoft, и, что удивительно, это программное обеспечение с открытым исходным кодом. Из всех редакторов кода в нашем списке он, вероятно, наиболее близок к IDE. Это очень надежный, но один из самых медленных при запуске редакторов. Однако при использовании Visual Studio Code работает быстро и может выполнять довольно много интересных задач, таких как быстрая фиксация Git или открытие и сортировка содержимого нескольких папок.

Популярность Visual Studio Code резко возросла в последнее время. Он постоянно расширяет свою пользовательскую базу и переманивает разработчиков, пользующихся другими редакторами. У него есть встроенный терминал, а также встроенная поддержка Git. Кроме того, функция «IntelliSense» предлагает автодополнение кода и данных о параметрах функций и известных именах переменных.

3. Codespaces

Цена: Бесплатно.

Платформа: Web-браузер.

Разработчик: Microsoft.

Сайт: https://github.com/features/codespaces

Плюсы:

работа из любой точки мира,

удобный для совместной работы,

функции доступны в автономном режиме.

Минусы:

новый и непроверенный.

Владелец Github в лице корпорации Microsoft ясно дал понять, что его видение на это десятилетие связано с облаками. Codespaces, запущенный в мае 2020 года, представляет собой браузерный редактор кода на основе Visual Studio Code. Он поддерживает репозитории Git, расширения и встроенный интерфейс командной строки, поэтому вы можете редактировать, запускать и отлаживать свои приложения с любого устройства. Очевидно, что это позволяет вам работать из любого места и упрощает сотрудничество с другими разработчиками.

Функции редактирования кода в GitHub всегда будут бесплатными, хотя Microsoft планирует предложить оплату по факту использования для облачных сред Codespaces. Вы запускаете Codespaces прямо из GitHub, что обеспечивает хорошую синергию. Если вы предпочитаете не использовать браузер, это тоже нормально, так как здесь встроена поддержка Visual Studio Code и Visual Studio.

4. Atom

Цена: Бесплатно.

Платформы: Windows, Mac OS, Linux.

Разработчик: Github.

Сайт: https://atom.io

Плюсы:

интегрирован с Git и GitHub,

быстрый и надежный.

Минусы:

медленно запускается,

проблемы с производительностью.

Atom — это редактор кода с открытым исходным кодом, разработанный GitHub. В своем первоначальном виде он находился под сильным влиянием Sublime Text, но есть ключевые отличия. Atom является бесплатным продуктом с открытым исходным кодом и предлагает простую готовую интеграцию с Git и GitHub. Исторически у него были проблемы с производительностью и стабильностью, но они уменьшились по мере развития Atom. Это правда, что он по-прежнему запускается медленнее, чем некоторые другие редакторы кода, но он так же надежен и быстр в использовании после запуска, как и любой другой.

5. Vim

Цена: Бесплатно.

Платформы: Windows, Mac OS, Linux.

Разработчик: Vim.org.

Сайт: https://www.vim.org

Плюсы:

надежный и очень быстрый,

хорошо работает с клавиатурными сокращениями,

в комплекте с ОС Linux и macOS.

Минусы:

нет пользовательского интерфейса,

навигация осуществляется через клавиатуру.

Vim, пожалуй, самый спорный редактор кода в этом списке. Программное обеспечение командной строки, встроенное в операционные системы Linux и macOS и доступное для загрузки для Windows, является фаворитом многих программистов старой школы и любителей клавиатуры. Он полностью управляется с помощью клавиатуры, что делает его намного быстрее и эффективнее, но только если вы приложите усилия, чтобы научиться им управлять. Это также чрезвычайно настраиваемый редактор (в той мере, в какой можно настроить программу командной строки). Вы можете использовать ряд сочетаний клавиш, чтобы ускорить редактирование кода и, что еще лучше, создать настраиваемые команды, соответствующие вашему собственному рабочему процессу.

Без сомнения, Vim обеспечивает самую крутую кривую обучения и, возможно, имеет один из худших пользовательских интерфейсов в нашей подборке из-за полного его отсутствия. Научиться перемещаться по программе не так сложно, но запоминание ярлыков и поиск того, как лучше всего настроить редактор (что вам действительно нужно сделать, чтобы получить от него максимум преимуществ), занимает намного больше времени. Тем не менее, Vim невероятно стабилен, быстр и удобен в использовании как для опытных поклонников командной строки, так и для новых пользователей. Если у вас есть время на обучение, Vim действительно может повысить вашу продуктивность кодирования.

6. Espresso

Цена: 99 долларов.

Платформа: Mac OS.

Разработчик: Kangacode.

Сайт: https://www.espressoapp.com

Плюсы:

изящный и простой в использовании интерфейс,

предварительный просмотр во время написания кода.

Минусы:

может глючить,

только для Mac.

Espresso — это испытанный вариант редактора кода для пользователей Mac. Некоторые пользователи обнаружили, что в последнее время его работа сопровождается неожиданными сбоями, но его гладкий интерфейс, возможность предварительного просмотра в реальном времени и функции перетаскивания позволяют новичкам легко использовать его для работы. Он разделен на три столбца — ваши файлы, редактор кода и навигатор, что позволяет вам видеть различные разделы кода, над которыми вы работаете. Стоит редактор 99 долларов, но есть и бесплатная пробная версия.

Редакторы кода, которые стоит попробовать

7. Notepad++

Цена: Бесплатно.

Платформа: Windows.

Разработчик: Дон Хо (Don Ho).

Сайт: https://notepad-plus-plus.org

Плюсы:

бесплатный,

постоянно обновляется.

Минусы:

только для Windows.

Notepad++ существует уже давно, но по-прежнему остается конкурентоспособным. Разработка парижского инженера-программиста Дона Хо предназначена только для пользователей Windows. Не тратя денег, вы получаете работоспособный редактор с множеством функций. Вы также можете повозиться с интерфейсом, чтобы настроить его в соответствии с вашими предпочтениями. И он все еще активно обновляется.

8. GNU Emacs

Цена: Бесплатно.

Платформы: Windows, OS X, Linux.

Разработчик: Ричард Столлман (Richard Stallman)

Сайт: www.gnu.org/software/emacs

Плюсы:

бесплатный,

контентнозависимые режимы редактирования,

поддержка Unicode.

Минусы:

сложная кривая обучения.

Были различные воплощения Emacs, но одним из наиболее часто используемых является GNU Emacs — бесплатный, расширяемый и настраиваемый текстовый редактор. Поскольку это один из самых мощных редакторов, вам потребуется некоторое время, чтобы разобраться с ним, но настойчивость быстро окупится. Особенности этого редактора включают в себя режимы редактирования с учетом содержимого и полную поддержку Unicode почти для всех типов сценариев.

9. Komodo Edit

Цена: Бесплатно.

Платформы: Windows, OS X, Linux.

Разработчик: ActiveState

Сайт: https://www.activestate.com/products/komodo-edit

Плюсы:

многоязычная поддержка,

отслеживание изменений,

Минусы:

полнофункциональный редактор требует оплаты.

Komodo Edit — простой, но мощный редактор кода. Он предлагает многоязычную поддержку, множественный выбор и функции автозаполнения, а также возможность отслеживать изменения или просматривать версию Markdown. Существует также более полнофункциональная IDE-версия, но за нее придется заплатить.

10. Buffer Editor

Цена: 9,99 фунтов стерлингов.

Платформа: iOS.

Разработчик: Джесси Куронен (Jesse Kuronen).

Плюсы:

разделенный вид и полноэкранный режим,

быстрый интерфейс,

несколько терминалов во вкладках.

Минусы:

только для iOS.

Если вы хотите писать код на ходу и являетесь поклонником продукции Apple, то обратите внимание на Buffer Editor. Это приложение для iOS предназначено для быстрого внесения изменений в ваш код с помощью iPhone или iPad. Редактор предлагает разделенный или полноэкранный режимы, и вы можете быстро переключаться между вкладками. Он также подключается к серверам BitBucket, GitHub, GitLab, Dropbox, iCloud, Google Drive, SFTP, SSH и FTP. Хороший вариант для работы в дороге.

11. CoffeeCup HTML Editor

Цена: бесплатная версия или 29 долларов.

Платформа: Windows.

Разработчик: CoffeeCup Software.

Сайт: https://www.coffeecup.com/html-editor

Плюсы:

бесплатная версия,

настраиваемые темы,

библиотека компонентов.

Минусы:

необходимо заплатить, чтобы разблокировать некоторые функции.

CoffeeCup HTML Editor предлагает две разные версии редактора кода. Во-первых, есть бесплатная версия, которая отлично подходит для новичков, которым нужен простой текстовый редактор. Это позволяет создавать новые файлы HTML и CSS с нуля или редактировать существующие файлы сайта. Кроме того, здесь есть множество настраиваемых адаптивных тем, которые вы можете использовать для запуска нового проекта. Во-вторых, есть и платная версия, которая включает в себя дополнительные функции, такие как инструменты проверки HTML и CSS и конструктор таблиц.

12. Nova

Платформа: ОС Х.

Цена: 99 долларов.

Разработчик: Panic.

Сайт: https://nova.app

Плюсы:

быстрый и гибкий,

полезные инструменты.

Минусы:

дорогой,

только для Mac.

Panic прекратил развитие своего текстового редактора Coda, но теперь он предлагает Nova. Новый редактор кода Mac предлагает множество удобных инструментов. Он может похвастаться гибкими рабочими процессами, тематическим интерфейсом и множеством настроек. Сверхбыстрый редактор поддерживает интеллектуальное автозаполнение, несколько курсоров, мини-карту, прокрутку редактора, пары тегов и скобок, а также многое другое, что делает его отличным вариантом для пользователей Mac. Цена Nova составляет 99 долларов, а если вы используете Coda, то переход на новый редактор обойдется в 79 долларов.

13. DroidEdit Pro

Платформа: Android.

Цена: 2,49 доллара.

Разработчик: Андре Рестиво (André Restivo).

Плюсы:

дешевый,

простой интерфейс,

поддерживает подсветку синтаксиса.

Минусы:

только для Android.

DroidEdit Pro — удобный редактор кода для планшетов и смартфонов на базе операционной системы Android. За низкую цену вы получаете приложение, которое отлично выглядит и прекрасно подходит для написания кода на ходу. Простой интерфейс очень удобен, есть поддержка подсветки синтаксиса, сопоставление скобок, Dropbox и SFTP/FTP. Существуют также настраиваемые ярлыки.

14. Textastic

Платформа: iOS.

Цена: 9,99 доллара.

Разработчик: Александр Блах (Alexander Blach).

Сайт: https://www.textasticapp.com

Плюсы:

оптимизирован для iPad,

дополнительные клавиши клавиатуры,

поддержка TextExpander для сниппетов.

Минусы:

только для iOS.

Textastic — это редактор кода, предназначенный специально для написания кода на iPad, хотя есть версии для iPhone и Mac. Наряду с обычным функционалом, который вы ожидаете от редактора кода (поддержка FTP/SFTP, возможность локального и удаленного предварительного просмотра, подсветка синтаксиса), вы получаете удобный дополнительный ряд клавиш на виртуальной клавиатуре, который обеспечивает быстрый доступ к часто используемым символам. Также имеется поддержка TextExpander.

Что такое редактор кода?

Редакторы кода — это основное программное обеспечение для многих разработчиков, дизайнеров и даже писателей. Сложные интегрированные среды разработки (IDE) часто бывают слишком раздуты и тяжелы для решения небольших задач, таких как работа над одним проектом или файлом, а базовые текстовые редакторы вроде «Блокнота» в Windows или TextEdit в macOS недостаточно эффективны для редактирования кода. Посередине находятся именно редакторы кода. Они отлично справляются с этой задачей, редактируя отдельные файлы или отдельные проекты, управляя содержимым папки. Важно отметить, что даже самый медленный из основных редакторов кода по-прежнему намного быстрее и отзывчивее, чем полноценная IDE. Редакторы кода часто сильно различались в каждой операционной системе, но многие из приведенных в нашем обзоре являются кроссплатформенными, что гарантирует схожесть их работы в разных операционных системах. Это позволяет программистам переносить работу между разными устройствами и при этом выполнять задачи, не тратя время на адаптацию к другой среде. Кроме того, поведение многих редакторов кода можно изменить с помощью файлов параметров конфигурации (настройка длины табуляции, длины строк и переноса, автодополнения, подсветки синтаксиса и т.д.). Эта способность изменять внешний вид и поведение программы позволяет использовать редакторы кода по максимуму, в то время как настройки по умолчанию позволяют обычному пользователю сразу приступить к работе.

Как выбрать редактор кода?

Когда дело доходит до выбора редактора кода, важнее всего учитывать то, что вам нужно. В идеале вы хотите знать, какие функции наиболее важны для вас. Сочетания клавиш? Скорость? Стабильность? Кроссплатформенный опыт? Открытый исходный код? Варианты подсветки синтаксиса? Подумайте, что вы хотите, чтобы редактор сделал для вас. Вам нравится автодополнение имен функций или автоматическое закрытие скобок или тегов? Или вы находите эти вещи отвлекающими? Вы придаете большое значение возможности часто и легко менять цветовую схему вашего пользовательского интерфейса, или вы большой поклонник простого светлого или темного режима? Вы хотите выполнять операции Git прямо из вашего редактора? Список потенциальных функций бесконечен, и только вы можете решить, какие из них наиболее важны для вас, а какие помогут вам работать наиболее эффективно и продуктивно. Как только вы узнаете свои приоритеты, вы можете найти программное обеспечение для редактирования, которое отвечает всем требованиям. Обратите внимание, что также важно выделить время для того, чтобы выбрать самое удобное для вас программное обеспечение. Потратьте время, чтобы просмотреть доступные настройки, плагины или прочие расширения. Узнайте, что вы можете изменить, чтобы максимально упростить и облегчить вашу работу. Настройка редактора кода в соответствии с вашими потребностями и проведение с ним некоторого времени даст вам реальное ощущение того, нравится ли он вам или нет.

Перевод статьи «The best code editors in 2022: our guide to the top options» Джеффри Л. Смита (Jeffrey L Smith) и Крэйга Граннелла (Craig Grannell), опубликованной на сайте www.creativebloq.com