Realme представил доступные смартфоны Narzo 50 5G и 50 Pro 5G

Компания Realme провела в Индии презентацию двух моделей линейки Narzo — 50 5G и 50 Pro 5G. Оба смартфона принадлежат к среднебюджетному сегменту.

Realme Narzo 50 5G получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Hz, процессор MediaTek Dimensity 810, а также 4/6 Gb оперативной памяти и 64/128 Gb флэш-памяти. Основная камера двойная: 48 Мп (f/1.79) и 2 Мп портретная (ч/б, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (f/2.0). Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки (33 Вт). В оснащение входят Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS, стереодинамики, разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты составляют 163,8 x 75,1 x 8,1 мм, вес – 190 гр. В качестве операционной системы используется Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0.

Смартфон доступен в двух цветах: Hyper Blue и Hyper Black. Цена Realme Narzo 50 5G за версию 4/64 Gb составляет 206 долларов, 6/128 Gb — 232 доллара. В продажу поступит 24 мая.

Realme Narzo 50 Pro 5G оснащен 6,4-дюймовой AMOLED-панелью разрешением FHD+, частотой обновления 90 Hz и защитой Corning Gorilla Glass 5. Аппаратной основой выступает процессор MediaTek Dimensity 920. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флэш-памяти — 128 Gb. Тройная основная камера представлена датчиками: 48 Мп (f/1.79), 8 Мп широкоугольная (f/2.2, угол захвата 119,7 градусов) и 2 Мп макро (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4). Аккумулятор емкостью 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки (33 Вт). Есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, стереодинамики, разъем для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 160,2 x 73,3 x 7,99 мм, вес – 181 гр. Используется Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0.

Смартфон выпускается в цветах Hyper Blue и Hyper Black. Цена Realme Narzo 50 Pro 5G за версию 6/128 Gb составляет 283 доллара, 8/128 Gb — 310 долларов. В продаже с 26 мая.