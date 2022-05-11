«Расширим возможности!» — Azercell объявляет конкурс на лучший социальный проект

Придерживаясь стратегии социального развития общества и следуя своей стратегической цели, «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», компания «Azercell Telecom» объявляет о начале конкурса социальных проектов. Целью конкурса является повышение социальной активности общества и его более интенсивное вовлечение в процессы развития разных сфер, а также оказание содействия в улучшении благосостояния отдельных социальных групп.

Конкурс предполагает создание и претворение в жизнь проектов по трем основным направлениям: образование, культура и здравоохранение. Представленные проекты должны охватывать одну из следующих направлений:

Содействие в совершенствовании сферы образования с помощью современных технологий;

Поддержка развитию культуры и культурного просвещения посредством современных технологических решений;

Содействие в построении экологически, физически и психологически здорового общества с помощью цифровых инноваций.

Проектам, которые предусматривают поддержку развитию цифровой среды и инклюзивности, а также способствующим улучшению уровня жизни посредством инновационных технологических решений будет дано предпочтение. Также будут учитываться такие показатели, как способность проектов приносить пользу более широким слоям населения, перспектива последовательности идеи и обеспечение ее устойчивости.

Следует подчеркнуть, что с целью обеспечения прозрачности и объективности процесса оценки проектов, все принятые заявки будут рассматриваться специальным жюри из представителей Azercell и внешних экспертов с опытом в сфере социального развития и социальной ответственности.

Предоставленные проекты будут оцениваться членами жюри согласно трем основным параметрам:

Устойчивость проекта

Социальное воздействие проекта

Эффективность затрат в рамках проекта

Отметим, что принимать участие в конкурсе могут только негосударственные и некоммерческие организации.

Чтобы ознакомиться с правилами проведения конкурса и пройти регистрацию в качестве участника, вы можете перейти в соответствующий раздел официального сайта Azercell по следующей ссылке: https://bit.ly/sosial-layihe-ru

Также отметим, что прием проектов для участия в социальном конкурсе будет проходить в течение месяца, начиная с 11 мая 2022 года. Крайний срок подачи заявок на участие в конкурсе – конец рабочего дня 11 июня 2022 года.

Будучи ответственным корпоративным гражданином «Azercell Telecom» поддерживает и самостоятельно инициирует социальные проекты, приносящие пользу развитию общества. За 25 лет работы компания, которая поддерживает проекты различного масштаба в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения, цифровой грамотности и т.д., направила на реализацию социальных проектов более 22 миллионов долларов.