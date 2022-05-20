Qualcomm представил процессор Snapdragon 7 Gen 1 для продвинутых смартфонов среднего класса

Кроме флагманского Snapdragon 8+ Gen 1, компания Qualcomm представила еще один процессор — Snapdragon 7 Gen 1, рассчитанный на применение в продвинутых смартфонах среднего уровня. Он стал преемником моделей Snapdragon 778G и 778G+, обеспечивая заметный прирост производительности и поддержку многих технологий, доступных во флагманских чипах.

По сравнению со Snapdragon 778G заявлен 20-процентный прирост графической производительности и на 30% увеличенная скорость выполнения задач на базе искусственного интеллекта. Кроме того, технология Adreno Frame Motion Engine удваивает частоту кадров в играх при сохранении энергопотребления на уровне Snapdragon 778G.

Snapdragon 7 Gen 1 будет производиться на предприятии Samsung по 4-нанометровой технологии. Изделие объединяет восемь вычислительных ядер — одно ядро Cortex-A710 Prime с тактовой частотой 2,4 GHz, три ядра Cortex-A710 Performance с частотой до 2,36 GHz и четыре ядра Cortex-A510 Efficiency с частотой 1,8 GHz. Новинка имеет движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, графический ускоритель Adreno 662 и модем Snapdragon X62 5G, который обеспечивает скорость загрузки данных до 4,4 Гбит/с.

Допускается использование до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5-3200 и дисплеев формата QHD+ с частотой обновления 60 Hz. Поддерживается фотосъемка с трех камер или с одной с разрешением до 200 Мп. Есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, HDR10 и HDR10+, а также aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive и LE audio. Смартфоны на новой платформе могут оснащаться технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

Первые устройства на базе Snapdragon 7 Gen 1 будут представлены в ближайшие недели от компаний Honor, OPPO и Xiaomi.