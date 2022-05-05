Qualcomm представил новые чипы Wi-Fi 7

Компания Qualcomm представила чипы Wi-Fi 7 Networking Pro Series. Заявляется, что платформа — наиболее масштабируемое коммерческое решение с Wi-Fi 7 в мире.

Платформа включает в себя новые чипы Wi-Fi 7, ориентированные на использование в корпоративных точках доступа, mesh-системах и домашних маршрутизаторов премиум-класса.

Новые чипы Wi-Fi 7, доступные в трех- и четырехдиапазонных конфигурациях, обеспечивают подключение к беспроводным сетям в диапазонах 2,4/5/6 GHz, а также поддерживают ширину канала 320 MHz, за счет чего достигается двукратное увеличение пропускной способности по сравнению с Wi-Fi 6. Реализована поддержка от 6 до 16 потоков. Qualcomm говорит о пропускной способности до 33 Гбит/с. Технология Multi-Link позволяет динамически объединять трафик клиента или осуществлять чередование диапазонов частот, чтобы избежать помех и снизить время задержки в условиях перегруженной сети.

«Устройства смогут поддерживать высокоскоростной беспроводной транзитный канал с низкой задержкой для домашних ячеек Wi-Fi и корпоративной инфраструктуры с надежной производительностью даже при помехах. Эти преимущества, безусловно, будут использоваться в новых приложениях для видеоконференций с высоким разрешением, сеансах дополненной и виртуальной реальности, а также в высокопроизводительных играх», — заявляет компания.

Сертификация стандарта Wi-Fi 7 ожидается лишь в 2024 году. Поэтому маршрутизаторы с поддержкой нового стандарта и потребительские устройства, оснащенные модулями Wi-Fi 7 появятся только через несколько нет.