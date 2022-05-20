Qualcomm представил флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 8+ Gen 1, предназначенный для флагманских смартфонов. Новинка представляет собой улучшенную версию Snapdragon 8 Gen 1.

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 лег во основу многих флагманских смартфонов 2022 года. По словам Qualcomm, новая версия обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая этим почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. Компания отмечает, что она добилась повышения на 30% энергоэффективности как CPU, так и GPU. Кроме того, Qualcomm выделяет более стабильную производительность новой платформы — теоретически она поддерживает высокую тактовую частоту дольше, несмотря на нагрев во время игр или подключения к сетям 5G. Это также зависит от того, как производители смартфонов реализуют систему охлаждения.

Snapdragon 8+ Gen 1 изготавливается на предприятии TSMC с применением 4-нанометровой технологии. Платформа получила одно ядро Cortex-X2 с частотой до 3,2 GHz, три высокопроизводительных Cortex-A710 с частотой 2,8 GHz, а также четыре энергоэффективных Cortex-A510 работающих на частоте 2,0 GHz. Новинка имеет движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, графический ускоритель Adreno 730 и модем Snapdragon X65 5G. Реализована поддержка дисплеев 4K с частотой обновления до 60 Hz и QHD+ с частотой обновления до 144 Hz, оперативной памяти LPDDR5-3200, беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Qualcomm не собирается прекращать выпуск Snapdragon 8 Gen 1, обе платформы будут производиться параллельно. Первые смартфоны на основе Snapdragon 8+ Gen 1 планируют выпустить такие компании, как Asus, Black Shark, Honor, iQoo, Lenovo, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Osom, Realme, RedMagic, Redmi, Vivo, Xiaomi и ZTE. Выпуск ожидается в третьем квартале этого года.