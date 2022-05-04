QNAP представляет TS-h1886XU-RP R2 с 18 отсеками, 10GbE NAS серверного уровня для виртуализации и корпоративных приложений с интенсивным использованием данных

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, сегодня представила новую модель стоечного NAS корпоративного уровня — TS-h1886XU-RP R2, работающую на базе операционной системы QuTS hero на основе файловой системы ZFS. TS-h1886XU-RP R2, оснащенный процессором Intel Xeon D-1622 и 32 Gb оперативной памяти DDR4 с коррекцией ошибок (ECC), обеспечивает надежную производительность серверного уровня, помогая предприятиям решать современные IТ-задачи, включая высокоскоростное централизованное хранилище файлов, виртуализация, резервное копирование, аварийное восстановление данных и шлюзы облачных хранилищ.

«TS-h1886XU-RP R2 предоставляет предприятиям высокопроизводительный экономичный NAS 10GbE. По сравнению со своим предшественником он имеет четыре порта 2,5GbE, что делает передачу файлов и обмен информацией более эффективными. TS-h1886XU-RP R2 полностью оборудован для поддержки приложений виртуализации, удаленного резервного копирования и аварийного восстановления, шлюзов облачных хранилищ и управления безопасностью данных, чтобы максимизировать эффективность и ценность корпоративных IT», — Джерри Денг (Jerry Deng), менеджер по продуктам QNAP.

Стоечный 2U TS-h1886XU-RP R2 служит гибридным устройством хранения данных с двенадцатью 3,5” отсеками для дисков SATA 6 Гбит/с и шестью 2,5” слотами для твердотельных накопителей SATA 6 Гбит/с. Он оснащен двухканальной памятью DDR4 ECC с возможностью расширения до 128 Gb, которая может обнаруживать и исправлять ошибки, а также двойным резервным блоком питания для повышения надежности системы. Он имеет три слота PCIe, в одном из которых предустановлена двухпортовая плата сетевого расширения 10GbE SFP+, поддерживающая высокопроизводительные протоколы RDMA (включая RoCE и RoCEv2), что значительно снижает нагрузку на центральный процессор и задержку приложений. Слоты PCIe поддерживают добавление высокоскоростных сетевых карт 25GbE, видеокарты начального уровня (с поддержкой ускорения приложений с расширенным искусственным интеллектом, таких как распознавание изображений), карты QM2 для добавления кэширования M.2 SSD или карты расширения SAS для подключения нескольких устройства расширения хранилища и достичь хранилища уровня PB.

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TS-h1886XU-RP R2 использует операционную систему QuTS hero на основе ZFS. Разработанная с акцентом на целостность данных, файловая система ZFS является самовосстанавливающейся и совместимой с WORM (Write Once, Read Many Times). Она также поддерживает встроенную технологию дедупликации и сжатия данных на уровне блоков для оптимального использования хранилища, более быстрой передачи данных и увеличения срока службы твердотельных накопителей. Кроме того, она поддерживает до 65 535 снимков и SnapSync в реальном времени для полной записи состояния системы и данных. QNAP App Center также предлагает широкий выбор приложений для расширения возможностей NAS, включая собственный хостинг виртуальных машин и контейнеров, гибкое локальное/удаленное/облачное резервное копирование, резервное копирование Google Workspace и Microsoft 365, резервное копирование виртуальных машин VMware и Hyper-V, настройку шлюзов облачных хранилищ для развертывания гибридного облака с поддержкой WireGuard VPN.

QNAP представляет TS-h1886XU-RP R2 доступен для азербайджанского рынка под заказ. Его примерная стоимость в MSRP составляет 6,699 AZN. Гарантия составляет 2 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет в течение 9 месяцев после покупки устройства.