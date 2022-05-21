QNAP открывает новое здание штаб-квартиры в Европе, расширяя глобальное и региональное присутствие

20 мая 2022 года QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, провел церемонию открытия нового здания своей европейской штаб-квартиры в Виллихе (Германия), расположенном недалеко от Дюссельдорфа. Здание станет головным офисом QNAP в Европе, логистическим и сервисным центром, повышающим операционные возможности компании и подтверждая ее приверженность планам долгосрочного развития своей деятельности в Европе. Здание будет эксплуатироваться QNAP GmbH, дочерней компанией QNAP, отвечающей за ее деятельность в Европе.

Новое здание представляет собой трехэтажное сооружение, состоящее из современных офисных и учебных помещений, склада с разгрузочной площадкой и зоны обслуживания с электростатическим настилом. Сеть Wi-Fi 6 доступна по всему зданию благодаря сверхвысокоскоростным оптоволоконным магистралям. По всему периметру здания установлена современная система безопасности. Благодаря инвестициям в размере более 11 млн. евро, QNAP может объединить несколько своих европейских офисов под одной крышей, повысив эффективность и улучшив взаимодействие своих партнеров, пользователей и сотрудников.

«Было действительно впечатляюще наблюдать за тем, как быстро растет новое здание QNAP, и я очень рад, что Виллих может гордиться тем, что в нем открыла свой офис столь многообещающая компания, известная качеством своей продукции», — сказал мэр города Виллих Кристиан Пакуш (Christian Pakusch).

Стоит отметить, что в процессе строительства местные власти и многие поставщики оказывали помощь, стараясь ускорить процесс строительства нового здания в условиях COVID-19 и общей нехватки ресурсов. QNAP выражает благодарность за поддержку, которую компания получила от всех заинтересованных сторон!