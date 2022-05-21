QNAP открывает новое здание штаб-квартиры в Европе, расширяя глобальное и региональное присутствие
20 мая 2022 года QNAP Systems, Inc., ведущий разработчик сетевых решений и решений для хранения данных, провел церемонию открытия нового здания своей европейской штаб-квартиры в Виллихе (Германия), расположенном недалеко от Дюссельдорфа. Здание станет головным офисом QNAP в Европе, логистическим и сервисным центром, повышающим операционные возможности компании и подтверждая ее приверженность планам долгосрочного развития своей деятельности в Европе. Здание будет эксплуатироваться QNAP GmbH, дочерней компанией QNAP, отвечающей за ее деятельность в Европе.
Новое здание представляет собой трехэтажное сооружение, состоящее из современных офисных и учебных помещений, склада с разгрузочной площадкой и зоны обслуживания с электростатическим настилом. Сеть Wi-Fi 6 доступна по всему зданию благодаря сверхвысокоскоростным оптоволоконным магистралям. По всему периметру здания установлена современная система безопасности. Благодаря инвестициям в размере более 11 млн. евро, QNAP может объединить несколько своих европейских офисов под одной крышей, повысив эффективность и улучшив взаимодействие своих партнеров, пользователей и сотрудников.
«Было действительно впечатляюще наблюдать за тем, как быстро растет новое здание QNAP, и я очень рад, что Виллих может гордиться тем, что в нем открыла свой офис столь многообещающая компания, известная качеством своей продукции», — сказал мэр города Виллих Кристиан Пакуш (Christian Pakusch).
Стоит отметить, что в процессе строительства местные власти и многие поставщики оказывали помощь, стараясь ускорить процесс строительства нового здания в условиях COVID-19 и общей нехватки ресурсов. QNAP выражает благодарность за поддержку, которую компания получила от всех заинтересованных сторон!
«Поскольку мы продолжаем расти на европейском рынке, QNAP делает еще один шаг вперед, соблюдая собственные принципы корпоративной социальной ответственности, осуществляя инвестиции в развитие города и привлекая местные таланты, — отметил председатель совета директоров QNAP Systems, Inc. Тедди Куо (Teddy Kuo). — Такой подход является краеугольным камнем в вопросах обеспечения лучшего пользовательского опыта и будущего развития QNAP».